Verila, že si zarobí na práčku. Ivana Christová sa pred 35 rokmi stala prvou miss, dnes má iné priority

Keď povedali jej meno, bola v šoku. Ivana Christová sa pred 35 rokmi v revolučnom roku 1989 stala prvou novodobou Miss Československa a na ten moment si pamätá dodnes. Aj keď ju stovky ľudí v hale vypískali, zo súťaže si odniesla korunku krásy, šijací stroj, svadobné šaty a začiatok života, ktorý by nemenila. Ivana Christová tento rok oslávi 54. narodeniny a hovorí, že zažíva krásne obdobie.

Foto: TASR

Vypískali ju

Bolo to vôbec prvýkrát od 60. rokov, keď sa u nás opäť obnovila súťaž krásy. Voľby miss boli v čase normalizácie neprípustné, a tak sa tradícia obnovila až tesne pred Nežnou revolúciou. Do finálovej zostavy najkrajších žien sa v roku 1989 dostala aj Prešovčanka Ivana Christová, ktorá vynikala dokonalou tvárou a dlhými havraními vlasmi.

„Ja som vo svojej naivite absolútne netušila, čo ma čaká. Myslela som si, že pozvánka na súťaž sa posiela všetkým dievčatám z celej republiky, ktoré nejako vyzerajú,“ smiala sa v šou Jána Krausa Ivana, ktorá sa nakoniec dostala až do finále.

Foto: TASR/ČTK: Petr Berger

Kým ostatné finalistky podľahli aktuálnemu trendu natupírovaných vlasov a výrazného líčenia, Ivana si išla svojou cestou a ponechala si svoje dlhé vlasy sčesané nahladko. O jej víťazstve porota rozhodla jednohlasne, no časť deväťtisícovej haly nesúhlasne pískala. Chceli totiž, aby vyhrala Češka Jana Hronková.

Foto: TASR/ČTK: Petr Berger

Sen o automatickej práčke

„Hoci ma hala vtedy vypískala, dodalo mi to odvahu, že niečo dokážem. Trošku to zabolelo, ale dalo mi to aj viac síl. Nič by som nemenila,“ spomínala Ivana, ktorá v súťaží vyhrala šijací stroj, svadobné šaty a cestu do Japonska, ktorá sa nakoniec nikdy nekonala. Za prvý honorár z Miss si kúpila rifle a dúfala, že si raz zarobí aj na automatickú práčku.

