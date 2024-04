Dávali mu tri týždne. Deväročný Martinko porazil rakovinu, nad ktorou na Slovensku ešte nikto nevyhral

Po transplantácii kostnej drene ho poslali domov so slovami, že bude žiť len tri týždne. Deväťročný Martinko sa napriek zlým prognózam agresívnemu typu leukémie ako jediný na Slovensku vzoprel a vyhral. Náročná liečba mu však zničila dospelácke zúbky a takmer prekazila sny o kariére hokejistu. Hoci rodina už len ťažko hľadá peniaze, veria, že s pomocou dobrých ľudí mu oba sny splnia jedného dňa splnia.

Myslel na tie najhoršie veci

„Vôbec som netušil, že v mladom veku sa dá prežiť niečo tak závažné, čo vám dosť zasiahne do života, trápite sa a myslíte na tie najhoršie veci čo sa môžu stať," hovoria pre portál Ľudia ľuďom rodičia v mene svojho 9-ročného syna Martinka, ktorému pred časom diagnostikovali tzv. Burkittov lymfóm.

Aj keď nad týmto typom leukémie na Slovensku ešte nikto nevyhral a lekári nad ním po transplantácii kostnej drene lámali palicu, nevzdal sa a svoj boj doviedol do šťastného konca.

„Darkyňou bola moja sestra, začo som jej veľmi vďačný a zadlžený na celý môj život. Rodičia mi verili a podporovali ma, aby som to nevzdával, bojoval a hlavne sa neopúšťal," hovorí chlapec, ktorému chemoterapia nezobrala len bezstarostné detstvo, ale tiež popálila kožu a zničila „dospelácke" zúbky.

Detský sen je vzácny

„Potreboval by som ich ošetriť a stojí to dosť veľa peniažkov, lebo aj predné rezáky sú zničené, proste celý chrup," hovorí chlapec s tým, že rodičom sa pre jeho ochorenie skomplikovala finančná situácia. „Otec sa musel starať o súrodencov a mamka bola v kuse rok v nemocnici so mnou," dodáva Martin, ktorý má okrem nových zúbkov ešte jeden obrovský sen, ktorý ho po celú dobu ťahal vpred.

„Prežil som to a teraz sa túžim stať hokejistom, rozvíjať svoj talent," hovorí azda ten najväčší fanúšik hokeja. Hoci by rád chodil na tréningy, ani tie nie sú zadarmo. „Chcem preto poprosiť dobrých ľudí, že aj ľudia, ktorí trpeli a uzdravili sa, chcú žiť a plniť si svoje sny. Detský sen je vzácny pre život. Ďakujem za vašu podporu a dôveru, ktorú prejavujete a možnosť uplatniť sa v živote, po ktorom túži moje srdce," uzatvárajú rodičia v mene svojho syna prosbu na portáli Ľudia ľuďom.