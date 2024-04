VIDEO: Neha k dcérenke skoro roztopila ľad. Košický hokejista Alex oslavoval výhru so svojím pokladom

Nedeľný hokejový zápas medzi Košicami a Spišskou Novou Vsou nepriniesol len dobrý športový zážitok, ktorý si vychutnalo takmer 7-tisíc divákov. Košických priaznivcov okrem víťazstva ich miláčikov, ktorí si tak zabezpečili rozhodujúci 7. zápas semifinále play-off, potešil aj obranca Alex Breton. Na ľad totiž vykorčuľoval s milým prekvapením.

Kanadský zadák pôsobí v metropole východu iba od februára 2023, no výkonmi si získal srdcia domácich fanúšikov. Potvrdzoval to aj vo včerajšom dueli, v ktorom k víťazstvu oceliarov 4:1 prispel gólom a dvomi asistenciami. Výhru potom pred televíznymi kamerami oslávil aj so svojou iba dvojmesačnou dcérkou.

„Po dnešnom vyhratom zápase si hráč HC Košice Alex Breton na ľad zobral svoju dcérku a spoločne s tímom sa poďakovali fanúšikom a fanúšičkám,“ napísala televízia JOJ Šport k mimoriadne milému videu. Opora zadných radov Košičanov si momenty so svojou dcérkou Béou, ktorá na svet prišla 14. februára, mimoriadne užívala a jej pyšné pohľady si nešlo nevšimnúť.

„Tak toto ma dostalo, niečo neskutočné, s akou radosťou a pokorou sa s tým malým človiečikom podelil s divákmi o radosť, blahoželám šťastnému ockovi," napísala Marika a pridala sa aj Daniela: „Je to krásne vidieť šťastného ‚tvrdého chlapa‘, ako jeho neha k dcérenke skoro roztopila ľad na štadióne.“