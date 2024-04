Nie som odporca, no aby sme všetky nevyzerali rovnako. Janka Hospodárová a tajomstvo jej vzhľadu

„Aby sme všetky nevyzerali rovnako. Určite sa však nepovažujem za odporcu,“ hovorí o estetických zákrokoch a plastických operáciách Janka Hospodárová. Dlhoročná tvár Televízie Markíza, ktorá posledné roky moderuje hlavnú športovú reláciu, sa môže pochváliť stále mladistvým vzhľadom a štíhlou vyšportovanou postavou.

A hoci 26. apríla oslávi 48 rokov, dva roky pred okrúhlou päťdesiatkou by jej hádam nik netipoval. Veď vzhľadom by tromfla aj mladšie ročníky. V rozhovore pre denník Nový Čas preto prezradila, aké je tajomstvo jej krásy a čím sa udržiava vo forme.

Za jej takmer dokonalý vzhľad môže nepochybne aj láska a to, že je Janka šťastná po boku partnera a kolegu Ľuba. „Momentálne zažívam veľmi krásne obdobie, po niekoľkých rokoch nie som sama. Za posledných niekoľko mesiacov sa mi život obrátil k lepšiemu a doslova o 180 stupňov, takže som veľmi rada, že som stretla takéhoto človeka a že som šťastná. A za to mu ďakujem,“ prezradila pred dvomi rokmi svojmu kolegovi Jánovi Tribulovi.

Podľa jej slov nie je odporcom estetickej medicíny a plastík, sama si vraj v lete dáva do vrásky hnevu medzi obočím vpichnúť botox. „Myslím si však, že s estetickými zákrokmi a plastikami treba zaobchádzať opatrne. Trošku komické až smutné mi však pripadajú napichané pery, ktorým žiaľ podľahlo až príliš veľa dievčat a žien,“ hovorí otvorene známa moderátorka.

Zbožňuje zeleninu, no mäso neje z etických dôvodov už takmer 25 rokov. A pred sladkým dá radšej prednosť slanému. No aj ju vraj občas prepadne chuť na sladkosť. „Večer sa mi však často stáva, že ma chytí hlad a bažím po sladkom, ale nebránim sa tomu a dám si. Nemám výčitky, lebo viem, že na druhý deň to vybehám. A keď aj nie, nič sa nedeje. Všetko robím s mierou,“ dodáva so smiechom. Rada si tiež zabehá so svojimi psíkmi a miluje tenis.