Minizoo aj zážitkové ubytovanie. Nový rodinný park na Muránskej planine plánujú otvoriť už tento mesiac

Chceli sme urobiť niečo, čo by bolo naozaj zaujímavé, aby to pritiahlo turistov z celého Slovenska i okolitých krajín, hovorí dvojica podnikateľov z Revúcej, ktorá stojí za projektom.

Pri sysľovisku Biele vody na Muránskej planine vzniká nový rodinný park s názvom Obrovisko. Areál, ktorého súčasťou budú drevené sochy mýtických obrov, kontaktná minizoo i zážitkové ubytovanie, plánujú pre verejnosť otvoriť koncom apríla, ročne by tam chceli privítať viac ako 20.000 návštevníkov. Pre TASR to uviedla manažérka projektu Eva Balážová.

Za konkrétnym zážitkom

Rodinný park Obrovisko sa nachádza na svahu oproti známemu sysľovisku pri obci Muráň a v súčasnosti sa v areáli realizujú posledné dokončovacie práce. Za projektom stojí dvojica podnikateľov z Revúcej, ktorá v Muráni prevádzkuje aj penzión. Hlavnou myšlienkou nového areálu bolo rozšíriť v regióne služby v oblasti cestovného ruchu a podporiť rozvoj turizmu na Muránskej planine.

„Chceli sme urobiť niečo, čo by bolo naozaj zaujímavé, aby to pritiahlo turistov z celého Slovenska i okolitých krajín. Aby ľudia na Gemeri ostali o niečo dlhšie ako obvykle, aby sme neboli len tranzitným miestom, cez ktoré sa prejde, ale aby sme boli destináciou, do ktorej sa chodí za nejakým konkrétnym zážitkom,“ skonštatovala Balážová.

Sochy mýtických obrov

Koncept rodinného parku Obrovisko je prepojený aj s tvorbou revúckeho rodáka Gustáva Reussa a jeho dielom Hviezdoveda. „Na toto dielo nadväzujeme asi po 170 rokoch, keď sa obri rozhodli, že sa vrátia späť na Gemer a zistia, ako sa veci zmenili,“ priblížila Balážová. V areáli tak budú môcť návštevníci nájsť niekoľko drevených sôch mýtických obrov nazvaných Nomád, Machoš či Bažúr, jeden z obrov bude slúžiť aj ako fotopoint s výhľadom na Muránsku planinu.

Súčasťou areálu je tiež rozprávkovo-náučný chodník či kontaktná minizoo, v ktorej návštevníci nájdu kamerunské ovce a kozy, zajace, alpaky či poníky. Rodinný park bude ponúkať aj ubytovacie služby v troch chatkách s ohniskom, ktoré sú pomenované po jednotlivých obroch. „Ide o zážitkové ubytovanie medzi stromami, kde sú návštevníci spojení s prírodou. Je tu suchá toaleta, ale chatky sú, naopak, vybavené moderne,“ dodala Balážová.

