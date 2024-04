Výnimočný deň pre statočnú bojovníčku Editku. Oslávila prvé narodeniny po podaní najdrahšieho lieku na svete

„Dnes je výnimočný deň. Dnes oslavujeme naše prvé "ZOLGENSMINY",“ napísala dojato na sociálnej sieti mama statočnej bojovníčky Editky s tým, že presne pred rokom podali vďaka mnohým dobrým ľuďom dievčatku génovú terapiu.

Nenechávajú ho odpočívať

O malej Editke so spinálnou svalovou atrofiou, ktorá potrebovala najdrahší liek na svete za dva milióny eur, sa dozvedelo takmer celé Slovensko. Dievčatku najskôr poisťovňa odmietla liečbu uhradiť, no po rozhodnutí súdu zavládla v celej rodine radosť.

Podľa Editkinej mamy dostalo dievčatko okrem lieku aj šancu a nádej na lepší život. „Nový gén v jej telíčku nenechávame odpočívať. Dávame mu riadne zabrať,“ píše ďalej mama malej bojovníčky.

Skúša nové veci

Hneď, ako to bolo možné, začali podľa jej slov cvičiť. „Od septembra je to jeden veľký kolotoč intenzívnych rehabilitácií, fyzioterapií, hipoterapií či plávania... je toho skutočne veľa. Ale robíme to radi a s láskou. A čo viac, Editku to baví. Tak veľmi sa snaží a bojuje,“ vysvetľuje Editkina mama s tým, že všetko to stálo za to.

Po ôsmich mesiacoch tvrdej driny je Editka pevnejšia, silnejšia, dokáže stáť na vlastných nohách a dokonca s oporou prejde pár metrov. „Čoraz viac svojim nohám dôveruje a aj sama skúša nové veci,“ dodáva mama dievčatka.