Ochránila svojho synčeka, no ochrnula od pásu nadol. Mamička Katka sa po desiatich rokoch dočkala zázraku

Pred desiatimi rokmi jej pád na zľadovatenom svahu vzal možnosť chodiť. Mladej mamičke sa to stalo preto, lebo svojím telom chránila svojho trojročného syna a chrbtom tvrdo narazila do stĺpa. Miechu jej prerušil roztrieštený stavec a ona sa už postaviť nedokázala. Češka Kateřina z Vrchlabí si prestala cítiť nohy, mala pocit, že je rozpolená na dve polovice.

Po prevezení do nemocnice v nej strávila osem mesiacov. Najprv síce verila v zázrak, no postupne sa zmierila so životom na vozíku. Napriek tomu sa nevzdávala - jazdila na handbiku a napokon sa dostala k lekárovi, ktorý jej zmenil život. Najprv však nechcela nič o jeho elektroakupunktúre počuť.

„Desať rokov som nemohla pohnúť nohami. Neverila som, že by mi niečo mohlo pomôcť,“ priznala Kateřina pre iDnes.cz. Keď si prečítala príbehy o ostatných ľuďoch, ktorým lekár pomohol, rozhodla sa mu zavolať. Pre istotu nič neočakávala, no realita ju prekvapila. Už po dokončení prvej rehabilitácie dokázala spraviť prvé mierne pohyby.

Sám doktor neočakával, že bude hneď spočiatku robiť takéto pokroky. Už po štyroch aplikáciách sa dokázala nielen udržať na štyroch, ale dokonca liezť. A to napriek tomu, že od nehody prešlo už takmer 10 rokov. Kateřina vraví, že je to zázrak. Doktor však zatiaľ netuší, ako veľmi môže svojim pacientom pomôcť - používanie jeho metódy si totiž vyžaduje dlhší čas a výskum.