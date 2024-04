V prvom živom vysielaní iba bez vysvetlenia kričal. Odvtedy je divoký mladík našim známym moderátorom

Kde ho rodičia posadili, tam vraj vždy sedel. Dnes by ste to naňho nepovedali, no úspešný slovenský moderátor bol kedysi pasívny a veril, že raz bude mať takú prácu, kde nebude musieť robiť. Napadlo mu, že by mohol byť hercom a až keď ho zobrali na Vysokú školu múzických umení, pochopil, aká je to ťažká robota.

V divadle hral iba drobné úlohy, a tak sa rozhodol skúsiť šťastie v televízii. V úplne prvom živom vysielaní iba niekoľko sekúnd bez vysvetlenia kričal, no práve preto si ho všetci všimli. Stal sa hviezdou a jednu jeho reláciu sme mohli na televíznych obrazovkách vidieť každý večer celých 14 rokov.

Uhádnete, kto to je?

