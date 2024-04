Narodila sa v deň, ktorý pre neho veľa znamená. Michal Domonkoš sa pochválil radostnou novinkou

„Na dobré sa čaká,“ pochválil sa radostnou udalosťou na sociálnej sieti Michal Domonkoš. Jeho manželka totiž priviedla na svet ich prvorodenú dcérku. Obaja novopečení rodičia si tak najnovšie už nebudú plniť len pracovné, ale aj rodičovské povinnosti.

Svadba po troch mesiacoch

Známy dabingový herec, ktorého hlas televízni diváci poznajú napríklad zo seriálu Alf či filmovej série Harry Potter, našiel osudovú lásku až na druhýkrát. Netrvalo dlho a pred svojou vyvolenou pokľakol na koleno. „Povedala áno! A starejší bude mať svadbu,“ takto sa umelec tešil vlani v lete.

Ďalší krásny okamih prišiel po troch mesiacoch od zásnub. Herec na svojom profile na sociálnej sieti zverejnil prvú spoločnú fotku zo svadby. „Ďakujeme všetkým za to, že ste nám ho spríjemnili a aj za všetky gratulácie. A ten pocit nájsť svoju polovičku prajem každému na svete,“ uviedol vtedy Michal Domonkoš.

Vitaj a buď požehnaná

Najnovšie sa so svojimi fanúšikmi znova podelil o radostnú udalosť. Z Michala je čerstvý otecko zdravej a krásnej dcérky. „Na dobré sa čaká. Tak veríme, Mia, že aj vďaka tebe bude tento svet lepší a ešte krajší. Tešíme sa z Teba, ľúbime ťa,“ vyznal sa zo svojich citov známy dabingový herec.

Tento deň bol pre neho o to významnejší, že malá Mia sa narodila v deň menín jeho milovanej mamičky. „O to viac je dnešný deň silnejší, že práve dnes by oslavovala moja mamina meniny. Vitaj medzi nami a buď požehnaná,“ dodal šťastný otecko.