Ako šesťročný videl, čo otcovi urobili komunisti. Karel Kryl nebol spokojný ani po splnení veľkého sna

Bol symbolom okupácie v auguste roku 1968 i odporu voči komunistickému režimu a stal sa jednou z najvýraznejších tvárí Nežnej revolúcie v roku 1989. Vo svojich textoch kritizoval totalitnú moc a neslobodu. Piesne „básnika s gitarou“ sa tajne spievali pri táborákoch a na študentských internátoch. Od narodenia Karla Kryla, pesničkára a básnika, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov protestsongu v bývalom Československu, uplynie dnes (12. apríla) 80 rokov.

Karel Kryl. Foto: TASR

Nespravodlivosť od útleho veku

Karel Kryl sa narodil na Morave v meste Kroměříž 12. apríla 1944 do rodiny kníhtlačiara. Už v útlom veku sa stal očitým svedkom nespravodlivosti a príkoria. Keď mal šesť rokov, komunisti znárodnili otcovu kníhtlačiareň a otca mu odsúdili na nútené práce. Spolu s rodičmi sa pozeral na to, ako komunisti ničia rodinnú tradíciu a rozbíjajú na šrot tlačiarenské stroje. Rodina sa navyše musela vysťahovať do suterénu neudržiavaného domu.

V roku 1962 maturoval na Strednej priemyselnej škole keramickej v Bechyni, vyučil sa hrnčiarskemu remeslu, ale jeho najväčšou vášňou sa stala hudba a poézia. Prvou autorskou vydanou piesňou bola Nevidomá dívka, ktorú v roku 1968 nahrala skupina The Bluesmen a naspievala Hana Ulrychová.

Jeho prvé piesne hrané v rozhlase nemali väčší ohlas. Situácia sa zmenila v roku 1968 po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, keď sa jeho pesničky stali aktuálnymi. Prvá LP platňa s názvom Bratříčku, zavírej vrátka vyšla Krylovi v marci 1969, teda sedem mesiacov po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.

Jej rovnomenná titulná pieseň sa stala symbolom vtedajšej doby, čoskoro ju však komunisti zakázali. Údajne vznikla spontánne ešte v noci na 21. augusta 1968.

