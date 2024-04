Pripravoval sa na to 46 rokov. Učiteľ nezabudol na krásny sľub, ktorý kedysi dal študentom

Sľub, ktorý prvýkrát dal pred 46 rokmi, dodržal. Po celých 16 rokov opakoval všetkým svojim ročníkom a triedam, že raz spolu uvidia úplné zatmenie Slnka a bývalý učiteľ Patrick Moriarty na to nikdy nezabudol. Na udalosť, ktorá sa udiala minulý pondelok, napokon prišli desiatky jeho bývalých študentov.

Začal už dva roky predtým

Patrick začal učiť ako 22-ročný a venoval sa vedám o Zemi na strednej škole. Keď svojim študentom sľúbil spoločné sledovanie zatmenia, dokonca prezradil, že je ochotný zaplatiť si reklamu o chystanom podujatí v lokálnych novinách.

Počas dvoch rokov príprav vytvoril podujatie na Facebooku, aby ho študenti mohli zaznamenať, a tak sa šírilo postupne ďalej. Patrick následne kúpil až 130 okuliarov na sledovanie zatmenia spolu s cateringom, ktorý ich sprevádzal celou oslavou.

Nie je to o zatmení

Približne 100 študentov sa prišlo na zatmenie pozrieť spolu so svojím učiteľom a niektorí dokonca precestovali obrovské vzdialenosti, len aby sa mohli zúčastniť. Mnohí prišli najmä preto, že obľúbeného učiteľa nevideli už niekoľko desiatok rokov. „Nepamätám si veľa učiteľov, no on bol jeden z nich,“ povedal jeden z jeho študentov Ric Mintz pre the Rochester Democrat and Chronicle.

