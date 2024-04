Do nemocnice za ňou prišiel oblečený ešte v župane. Pre kráľa Karola je Kate ako dcéra, ktorú nikdy nemal

Bol to práve kráľ Karol, ktorý mal dať svojej neveste, princeznej Kate, odvahu, aby natočila video, v ktorom prvýkrát prehovorila o boji s rakovinou. On sám totiž bojuje so zákernou chorobou a najlepšie vie, čím si princezná prechádza. Svoje diagnózy sa dozvedeli len pár týždňov po sebe a kráľovskí komentátori hovoria, že spoločný boj s chorobou ešte viac upevnil vzťah medzi nevestou a kráľom, ktorý Kate považuje za dcéru, ktorú nikdy nemal.

Išiel za ňou v nočnej košeli

Ako uviedol britský denník The Times, každý, kto sa v januári prechádzal po chodbách londýnskej kliniky, mohol zažiť najväčšie prekvapenie vo svojom živote. Na chodbe mohli stretnúť sedemdesiatnika v župane, ktorý sa po vyšetrení pomaly presúval na oddelenie, kde ležala jeho nevesta, ktorá absolvovala dôležitú operáciu v oblasti brucha. Tým džentlmenom bol kráľ Karol a nevestou princezná Kate.

Kráľ v tom čase v nemocnici absolvoval zákrok pre zväčšenú prostatu, po ktorom sa dozvedel o svojej vážnej diagnóze – rakovine. Podľa zdrojov The Times išiel kráľ pozdraviť Kate priamo zo svojho nemocničného lôžka oblečený ešte v nemocničnej nočnej košeli.

Jeho návštevou sa len potvrdilo, čo sa hovorí už dávno – že ak má kráľ v rodine nejakého obľúbenca, tak je to práve princezná z Walesu. „Predstava kráľovej návštevy pri neveste je veľmi dojemná, ale tiež zreteľne odhaľuje, ako ich po daných operáciách následná diagnóza rakoviny ešte zblížila,“ skonštatovali britské noviny.

William si je bližší s Camillou

Zdroj z okolia panovníka britským novinárom prezradil, že Karol III. a Kate mali vždy blízky a vrelý vzťah. Pre kráľa bola odjakživa ako dcérou, ktorú nikdy nemal. „Medzi ich veličenstvom, princom a princeznou z Walesu je veľmi silný vzťah. Sú si veľmi blízki, v tejto chvíli ešte viac,“ uviedol dobre informovaný zdroj, ktorý prezradil, že vážna situácia zlepšila aj vzťahy medzi princom Williamom a jeho nevlastnou matkou kráľovnou Camillou.

