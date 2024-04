Celý život zasvätila deťom. Obľúbená učiteľka zanechala školám čiastku, z ktorej sa vám zatočí hlava

Učením strávila až 67 rokov svojho života a jej študenti boli pre ňu všetkým. Lillian Orlichová zomrela 7. marca vo veku krásnych 95 rokov a sŕdc ľudí sa dotkla aj svojím posledným skutkom. Obrovskú časť svojho majetku totiž venovala školám.

Poznala všetkých

Lillian začala vyučovať ako 22-ročná a už od prvej chvíle chodievala do školy oveľa skôr, ako musela. Dokonca si vybavila svoj pár kľúčov, aby sa mohla venovať práci so študentmi čo najskôr. Takto pracovala takmer celý život - do dôchodku totiž nastúpila, až keď mala 89 rokov. Pomohla obrovskému počtu študentov a vystriedalo sa u nej niekoľko generácií.

„Viete, čo je pre mňa vrcholom? Keď príde študent a povie: ,Pani Orlichová, učili ste môjho otca‘,“ prezradila Lillian v minulosti pre NBC4 Washington. Do svojej práce vkladala srdce a o študentov sa zaujímala do hĺbky. „V prvom rade poznala všetkých. Vždy sa s nami rozprávala o našich plánoch, či sme poslali prihlášky načas. Chcela pre nás to najlepšie, takže sa musela uistiť, že robíme pre to, čo chceme, všetko potrebné,“ povedala členka školskej rady Lisa Zargarpurová.

Vždy rozdávala

Dodáva, že Lillian tu pre nich bola vždy. Do nekrológu si vyžiadala začleniť aj túto vetu: „Prežilo ma množstvo životov, ktorým som pomohla a ktorých sa dotklo moje učenie, láska a starostlivosť.“ S krásnym posolstvom zanechala školám aj obrovskú čiastku peňazí, ktorá im pomôže v rôznych oblastiach.

Potom, čo vyučovaniu venovala viac ako 6 dekád svojho života, zanechala školám po svojej smrti až milión dolárov (937-tisíc eur). „Pre nás to znamená veľa a neprekvapuje ma to. Toto je Lillian Orlichová a ona dáva, dáva a dáva,“ povedala Lisa. Okrem toho učiteľka pomohla už aj po odchode do dôchodku - vytvorila 2,5-tisícové štipendium pre absolventov.