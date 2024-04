Keď sa rozviedol, bol na dne a býval v aute. Superstarista Peter Bažík mal pravú lásku rovno pod nosom

„Prvý týždeň bol kritický, ale dalo mi to veľa,“ zamyslí sa Peter Bažík pri spomienke na to, ako sa po rozvode s bývalou manželkou ocitol na dne a dva týždne býval v aute. Bývalý superstarista a víťaz česko-slovenskej verzie talentovej súťaže X-Factor si v živote prešiel viacerými ťažkými skúškami, ktoré ho však nepoložili, práve naopak.

Nevzdal sa ani vtedy, keď počas pandémie nemohol vystupovať a pracoval ako predavač aj na stavbe, ale ani vtedy, keď sa mu rozpadlo manželstvo. Vietor do plachiet mu nakoniec dodala nová láska, speváčka Ivanna Bagová. Od minulého roka sa navyše tešia zo spoločného synčeka a zazvoniť by im mali aj svadobné zvony.

Foto: Facebook, peter.bazik.7

Oral aj kydal hnoj

Rodák z Oravy sa narodil 21. júna 1985 v obci Habovka a už odmalička miloval muziku. Pochádza z hudobníckej rodiny a zo všetkých jeho šiestich súrodencov sa stali muzikanti.

Rodičia mali veľký statok, preto sa popri štúdiu a hudbe musel Peter venovať aj práci okolo domu. „Oral som, kydal som hnoj, kŕmil som ovce, no najradšej som kosou kosil letné lúky,“ priznal spevák v rozhovore pre týždenník Šarm.

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Nemá na to žalúdok

Napokon vyštudoval konzervatórium v Žiline a Akadémiu umení v Banskej Bystrici, no do povedomia divákov sa zapísal ako charizmatický spevák z druhej série speváckej šou Superstar, kde postúpil do finále a skončil na štvrtom mieste. „Som vyštudovaný huslista, ktorý na pódiách už pred Superstar hrával Bacha a Vivaldiho, ale táto súťaž bola pre mňa úplne nová skúsenosť. Dnes neviem, či by som sa na takýto krok opäť odhodlal,“ zaspomínal si umelec.

Po skončení súťaže sa veľká sláva z televíznej obrazovky v jeho prípade dlho nekonala a napriek tomu, že spieval vo viacerých projektoch, na výslnie sa nepredral. Ani po tom, čo vyhral historicky prvú časť česko-slovenskej verzie talentovej súťaže X-Factor, o ňom veľa počuť nebolo, hoci si finančne polepšil. V lepších časoch síce koncertoval, ale podľa vlastných slov nie je typ, ktorý by sa nasilu pchal do médií. „Nemám na to žalúdok,“ tvrdí.

Foto: TASR - Zuzana Čižmáriková

Pád na dno

Naopak, v súkromí aj láske sa mu spočiatku darilo. Mal harmonický vzťah s manželkou Kristínou, s ktorou vychovával dve dcérky. Manželské šťastie, žiaľ, dlho netrvalo a po deviatich rokoch sa ich vzťah skončil rozvodom.

