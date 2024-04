Dobrého vodiča z nás nerobia len skúsenosti. Kedy ste boli naposledy u očného?

Na cesty vyrážajú len niekoľko dní v roku, je preto pochopiteľné, že v porovnaní s tými každodennými majú zručností menej. Možno však majú lepší, kvalitnejší zrak a pravidelne absolvujú preventívnu prehliadku u oftalmológa. Počet najazdených kilometrov z nás totiž pánov ciest ešte nerobí.

S príchodom jari je vodičov viac. Do premávky pribúdajú aj motorkári, cyklisti, vo vyššom počte vídať poľnohospodárske stroje. Čoraz častejšie musíme dávať väčší pozor aj na kolobežkárov. Na cestách je dôležité vidieť a byť videný. Navyše sa neodporúča jazdiť popamäti, keďže pravidlá cestnej premávky aj dopravné značenia sa menia. Zrak je naším najdôležitejším zmyslom a počas šoférovania sa naň spoliehame výlučne.

Zákon hovorí jasne, vodičský preukaz môže u nás získať človek, ktorý je k dátumu jeho vydania na to spôsobilý. Súčasťou tejto spôsobilosti je i potvrdenie od očného lekára. Následne je kontrola zraku až do 65. roku života v kompetencii a na ochote samotného vodiča. Po dosiahnutí daného veku stačí očného navštíviť len raz za päť rokov. „Zlé videnie sa pritom podpisuje pod niektoré z dopravných nehôd. Ľudia si nahovárajú, že stále vidia dosť dobre na to, aby si za volant sadali. Prípadne o niektorej z očných chýb vôbec netušia. Existujú totiž očné diagnózy, ktorých nástup nebolí a človek ich doslova nevidí. Takýto šofér môže byť nebezpečný pre seba aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky,“ varuje očná lekárka a chirurgička MUDr. Adriana Smorádková z Očnej kliniky NeoVízia.

Prax z očnej ambulancie hovorí jasne - ľudí s refrakčnými ochoreniami očí, medzi ktoré radíme krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus, pribúda. Okrem toho sú tu však i ďalšie diagnózy. S rastúcim vekom ľudia potrebujú striedať viac druhov okuliarov, na rôzne vzdialenosti. Po šesťdesiatke sa stretávame so sivým zákalom. Pre vodičov je však nebezpečný aj glaukóm, farbosleposť, ochorenia sietnice, keratokonus a i. „Je dôležité, aby sme si do auta sadali v najlepšom fyzickom a psychickom stave. Čím viac rokov máme, tým rýchlejšie strácame schopnosť sústrediť sa, vnímať pohybujúce sa objekty, rozlišovať detaily za šera, zníženej viditeľnosti aj jasného svetla. Ťažšie znášame osvetlenie z reflektorov protiidúcich vozidiel. Problémom je, že si dokážeme na zhoršené videnie zvyknúť. K oslabeným reflexom sa pripoja problémy so sluchom. To už je nebezpečný stav,” vystríha očná lekárka.

Mladý zrak nerovná sa kvalitný

Pravidelne by mali očného lekára navštevovať aj mladší vodiči. Ich vek ešte nie je garanciou dokonalého zraku. Až počas bezbolestnej preventívnej prehliadky sú im často namerané zvýšené dioptrie. Najčastejšie sa u nich prejaví krátkozrakosť s astigmatizmom. Vtedy ťažšie rozpoznávajú dopravné značenie. „Takto zle vidiaci šofér navyše horšie odhaduje vzdialenosti od predmetov a ostatných áut. Nedokáže tak v prípade možnej kolízie dobre odhadnúť brzdnú dráhu. Jedna sekunda za volantom je pritom veľmi dlhý čas. Auto zaň môže pri rýchlosti 50 kilometrov za hodinu prejsť približne 15 metrov,“ varuje MUDr. Smorádková. Krátkozrakí vodiči pritom môžu v Očnej klinike NeoVízia podstúpiť rýchly, bezbolestný a bezpečný zákrok na odstránenie dioptrií. Vhodné sú najmä metódy NeoLASIK HD a NeoSMILE PRO, pri ktorých sa využíva najmodernejší laser VISUMAX 800. Už v prvý pooperačný deň možno bezproblémovo šoférovať.

Vďaka najmodernejšiemu laseru VISUMAX 800 si možno navoliť aj odtieň svojej obľúbenej farby. Celý zákrok je tak pre pacienta komfortnejší. Foto: Neovízia

Odvezte sa k očnému

Ľudia po štyridsiatke, ktorí horšie vidia na vzdialenosť do blízka, na stred a do diaľky, by mali podľa renomovanej očnej lekárky zvážiť operačný zákrok PRELEX. Počas šoférovania musia oči neustále preostrovať. Sledujeme navigáciu, následne dianie na vozovke a v okolí. „Aj v tomto prípade ide o bezpečný zákrok. Pacientovi do oka implantujeme jedinečnú trifokálnu umelú šošovku. Pomocou nej je možné odstrániť dioptrie do blízka, na strednú vzdialenosť a aj do diaľky. Novinkou sú tzv. EDoF šošovky, ktoré aj u pacientov s inými ochoreniami oka môžu zabezpečiť praktickú nezávislosť od okuliarov. Súčasťou všetkých šošoviek je dokonca UV ochrana a tiež ochrana pred modrým svetlom,“ odporúča MUDr. Adriana Smorádková z Očnej kliniky NeoVízia.

Čím častejšie preventívnu prehliadku šofér podstúpi, tým lepšie. Práve počas nej je možné odhaliť aj nebezpečný zelený zákal. Odborne známy ako glaukóm. Ľudia s ním môžu mať obmedzené periférne videnie a problémy s rozpoznávaním prekážok. V krajných prípadoch človek vidí akoby cez rolku papiera. Zhoršené reakcie majú aj vodiči so sivým zákalom, ktorému sa pravdepodobne nevyhne nikto z nás. Naša prirodzená ľudská šošovka sa vplyvom metabolických procesov zakalí. Horšie odhadujeme vzdialenosti, tvary aj farby. Kým zelený zákal sa liečiť nedá, sivý áno. Stačí podstúpiť najčastejšie sa realizovanú operáciu. Zákrok je podobný metóde PRELEX. Zakalená šošovka sa nahradí novou, umelou. V Očnej klinike NeoVízia sú dostupné najmodernejšie umelé šošovky vhodné i pre profesionálnych vodičov.

Správne farby

Samotnú jazdu a jej priebeh môžu zlepšiť aj slnečné okuliare a najmä farby šošoviek v okuliaroch. Vo večerných hodinách použite okuliare so žltým ochranným filtrom, pomáhajú lepšie vnímať kontrasty. Veľmi tmavé sklá, ktoré sú ideálne pri slnečných letných dňoch, nie sú vhodné za volant. Zhoršujú vnímanie kontrastu a celkové videnie. Intenzita zatmavenia skiel by nemala byť väčšia ako 60 percent. Najlepšie a najkvalitnejšie okuliare pre vodičov majú hnedú, zelenú a šedú farbu filtra. Počas šoférovania sa vyhnite modrému zafarbeniu skiel (šošoviek), zhoršujú totiž vnímanie červenej a zelenej až o 20-30%. Inak sa môže stať, že v spleti všetkých vnemov, billboardov a svetiel vám za modrými sklami zanikne červený semafor. Naopak, žltá farba v okuliaroch môže pôsobiť takisto ako hmlovky na aute - zlepšujú viditeľnosť v hmle. Ideálne sú sklá s polarizačným efektom.