V kritickej situácii vás nenechajú v štichu. Katarína z Tesca prezradila, prečo sú najlepším zamestnávateľom

Katka Pšenáková je vo svete komunikácie výnimočný zjav. Ako manažérka si potrpí na rešpekt, úctu, pomoc a láskavý prístup ku kolegom. Nemíňa peniaze na zbytočné oblečenie, radšej si ho požičia alebo vymení. S pokorou vyzdvihuje svojich kolegov, od ktorých sa každý deň učí byť efektívnejším a lepším človekom.

V rozhovore s Katkou sa dozviete: prečo (ne)plytvať jedlom a ako ďaleko sme na Slovensku s povedomím o plytvaní

ako si kolegovia vedia v ťažkých časoch pomáhať

čo všetko jej dalo dobrovoľníctvo v Keni, pešia púť a prečo by sme mali v živote čo najviac cestovať

prečo pestovať vďačnosť a ako vďaka každodenným rituálom lepšie žiť

čo nám do tímu prinesú kolegovia, ktorí sú iní ako my

ako sa zlepšiť v časovom manažment a v každodenných úlohách

aké benefity ponúka Tesco mamám vracajúcim sa po materskej/rodičovskej do práce

Môže šéfka komunikácie nakupovať potraviny inde ako v Tescu?

Môže, ale nerobí to :-). Som absolútny nadšenec našej aplikácie Scan & Shop. Hoci som sa pôvodne zdráhala, geniálne urýchľuje a uľahčuje nákupy. Stiahnete si ju z mobilu alebo vezmete skenujúce zariadenie v obchode. Funguje jednoducho. Kúpite si múku, naskenujete ju a vložíte priamo do tašky. Košík si ani nemusíte brať. Rovnako to spravíte s každou položkou. Pri samoobslužnej pokladni nemusíte vykladať tovar. Len naskenujete kód, zaplatíte, hotovo.

Varíte?

Často a rada. Viac ako na donášky jedla sa spolieham na vlastné varenie. Varím jednoducho a vo väčších množstvách, aby som za sporákom nemusela stáť každý deň. Volím vegetariánske recepty, aktívne obmedzujem mäso a pri nákupoch je pre mňa dôležitý pomer ceny a kvality. Dbám na zloženie stravy, sledujem jej zloženie, obsah kalórií, tukov, cukrov, bielkovín.

Katka je flexitariánka. Aktívne obmedzuje množstvo zjedeného mäsa, doma varí najmä vegetariánsky. Foto: Tesco

Boj proti plytvaniu potravín

Ste nadšenou propagátorkou programu Záchranári jedla. Prečo?

Pretože ním účinným spôsobom bojujeme proti plytvaniu potravinami. Na Slovensku máme v tejto otázke stále veľké rezervy. O to dôležitejšie je o ňom hovoriť z ekonomického a sociálneho hľadiska, ale aj kvôli planéte.

Záchranári jedla sú programom Nadácie Tesco, ktorú spravujete. Kde všade ešte nadácia pomáha?

Podporujeme miestne komunity a planétu. Tento rok rozdelíme viac ako 400 000 eur dvadsiatim siedmym projektom. Neziskovým organizáciám umožňujeme napríklad využiť na mzdy vyššie čiastky, ako to povoľuje väčšina iných grantov. Podmienky čerpania finančných prostriedkov z Nadácie Tesco sme nastavili tak, aby aj šikovní a zapálení ľudia mohli pracovať flexibilne pre svoje projekty. Nadácia cez svoj program Záchranári jedla pomáha znižovať plytvanie jedlom a vzdeláva. Aj samotné Tesco je aktívne, daruje denne nepredané potraviny zo všetkých svojich obchodov Potravinovej banke a jej partnerom, ktorí ho distribuujú ďalej ľuďom v núdzi. Tesco však zastrešuje aj ďalší veľký grantový program, Vy Rozhodujete, My Pomáhame. Je to skvelý pocit, že firma, pre ktorú robíte, rozdáva dobro ďalej.

Katka si váži, že jej zamestnávateľ organizuje potravinové zbierky a podporuje filozofiu neplytvania potravín. „Tesco denne poskytne nepredané jedlo desiatkám neziskových a charitatívnych organizácii po celom Slovensku. V roku 2023 sme darovali 3000 ton darovaných potravín. Viac ako 100 000 ľudí dostalo dobré jedlo, ktoré by sa inak muselo vyhodiť.“ Foto: Tesco

Pomoc v krízových rodinných momentoch

K programom pomoci patrí aj Tesco Anjel, cez ktorý kolegovia pomáhajú ostatným kolegom. Kto všetko môže pomoc využiť?

Každý kolega v núdzi. Keď sa v roku 2013 jedna z našich kolegýň ocitla v náročnej zdravotnej situácii, kolegovia z viacerých obchodov pre ňu zorganizovali finančnú zbierku. Z jednorazovej pomoci je dnes nádherný projekt pod záštitou našej nadácie. Do zbierky prispieva Tesco a môže aj každý zamestnanec. Tesco Anjel má vlastnú hodnotiacu komisiu. Tá pomáha finančne kolegom, ktorí sa o finančnú pomoc prihlásia. Cez Tesco Anjel podporujeme podporované aj talentované deti našich kolegov, pre ktorých je finančná podpora rozvoja talentu ich dieťaťa kvôli zlej sociálnej situácii náročná. Doteraz sme finančne rozdelili viac ako pol milióna eur, prostriedky išli 800 kolegom, 300 kolegom s dieťaťom s ťažkým zdravotným postihnutím.

S hodnotami svojho zamestnávateľa je v absolútnom súznení. „V Tescu sa snažíme správať sa k ostatným tak, ako chcú, aby sme sa k nim správali. Tiež vieme, že aj malá pomoc môže mať veľký význam. Každá drobnosť, každé gesto, ktoré spravíme, má zmysel. Keď sa nám podarí zlacniť múku o pár centov a je lacnejšia pre tisícky ľudí, má to zmysel. Aj menší finančný dar miestnemu občianskemu združeniu, ktoré si vie z toho niečo vytvoriť, dáva zmysel.“ Foto: Tesco

Dobrovoľníctvo v Keni

Pomoci ste sa venovali aj ako dobrovoľníčka v Keni. Čo konkrétne ste robili?

Pracovala som ako projektová manažérka na vodohospodárskych a poľnohospodárskych projektoch. Keňa je krajina kontrastov. Nájdete tu nádherné zelené oázy aj suché miesta, kde ľudia prístup k vode takmer nemajú. Niekedy tu aj šesť mesiacov neprší. V ťažkých suchých podmienkach sme pomáhali so stavbou studní a učili miestnych, ako dopestovať zeleninu či zemiaky. Naučila som sa napríklad, ako vypestovať špecifický druh šalátu aj na miestach, kde nič iné nedozreje:-).

Ako sa vám žilo v Nairobi?

Musela som sa naučiť žiť v lokálnom kontexte. Večer sa tu napríklad neodporúča chodiť samému von. Takmer všetci zahraniční kolegovia používajú v Nairobi na prepravu autá. Ja som chcela chodiť do práce peši alebo na bicykli. Bolo fascinujúce sledovať reakcie domácich. Ťažko sa mi zvykalo na ich časový manažment. Je bežné, ak na pracovné stretnutie hodinu meškáte. Jedným z dôvodov je komplikovaná doprava a spôsob života. Na druhej strane nás Keňania majú čo učiť o ľahkosti bytia a o vďačnosti. Denne čelia situáciám, ktoré si často nevieme ani predstaviť. Napriek tomu sa z bežných vecí tešia mnoho viac než my.

Do Kene Katka odišla ako profesionálny dobrovoľník rozvojového programu Slovak Aid. Pomáhala budovať studne, aj pestovať šalát tam, kde sa ničomu nedarí. Foto: Tesco

Máte za sebou aj pešiu púť do Santiaga de Compostela. Prečo by sme mali podľa vás v živote cestovať?

Spoznávanie nových kultúr a odlišných spôsobov života nás robí vnímavejších. Rozširuje nám obzory. Na cestách zažívame situácie, na ktoré nie sme zvyknutí. Spoznávame inšpiratívne aj tienisté stránky života v iných krajinách, čo v nás prebúdza vďačnosť za to, koľko dobrého máme doma. Každé miesto, ktoré navštívime, nás robí citlivejšími na odlišnosti a vždy nás niečo nové naučí.

Kto je Katarína Pšenáková? Vyštudovala medzinárodné vzťahy na Univerzite Komenského, absolvovala stáž na Uppsala University vo Švédsku. Ako dobrovoľníčka Slovak Aid pôsobila v keňskom hlavnom meste Nairobi, kde sa venovala vodohospodárskym a poľnohospodárskym projektom. Vie, ako a kde postaviť v suchých podmienkach studňu či vypestovať šalát, kde sa žiadnym plodinám nedarí. Dlhé roky stojí na čele tímov, je zástankyňou láskavého a rešpektujúceho líderstva. V živote je pre ňu kľúčová vďačnosť, pomoc druhým, úcta a láskavosť. Foto: Tesco

Čo vám pomáha cítiť vďačnosť v každodennom živote?

Myslím, že som vďačnosť dostala do vienka. Mám však na ňu aj vlastnú techniku. Vždy večer pred spaním, keď venčím psa, si v duchu zrekapitulujem celý deň. Vrátane momentov, za ktoré ďakujem. Iste, sú dni, kedy sa nám za nič nechce ďakovať. Vtedy vytiahnem stabilné „trio vďačnosti“: rodinu, prácu, psa. Nedávno pribudli aj moje kolegyne z komunikačného tímu. Sú neuveriteľne šikovné a sú mi obrovskou oporou. Mať v práci super tím je fantastická vec.

Na púti do Santiaga de Compostella prešla 260 kilometrov pešo. Foto: archív K. Pšenákovej

Prečo sa oplatí byť láskavý ku kolegom

Mnohé výskumy potvrdili, že keď pomáhame ostatným, sami sa cítime šťastnejší...

Na svet neprichádzame sami pre seba. Malými skutkami dobra dokážeme meniť miesto, v ktorom žijeme. Tým, že robíme niečo pre iných, sa žije lepšie aj nám samotným. V každej chvíli sa oplatí snažiť sa byť k ľuďom a k planéte láskavý.

Aký je podľa vás dobrý manažér?

Empatický a vnímavý k rozdielnym potrebám svojich kolegov. Mal by poznať každého v tíme, vedieť, čo ho motivuje a správať sa k nemu tak, ako si praje, aby sme sa k nemu správali. Dobrý manažér prispôsobuje manažérsky štýl a spôsob komunikácie tomu, s kým hovorí. K nadriadeným, aj k mladým kolegom sa správa s úctou a rovnako. Neustále na sebe pracuje, vie vhodným spôsobom dávať spätnú väzbu a riešiť problémy. Keď chce kolegu upozorniť na nevhodné konanie, spraví to za zatvorenými dverami, medzi štyrmi očami.

Tesco zamestnávame viac ako 6.7% zdravotne znevýhodnených kolegov. To je zhruba dvojnásobok povinnej kvóty zo zákona. Patrí tiež k najväčším súkromným zamestnávateľov ľudí s Downovým syndrómom. Foto: Tesco

Tesco patrí k najväčším zamestnávateľom ľudí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku. Čo odlišnosť do tímu prináša?

Viac nápadov, viac kreativity, lepšiu výkonnosť. Keď sa obklopíme podobnými ľuďmi ako sme my, veci začnú rýchlejšie odsýpať. Môže nám to však zatieniť pohľad na nové, inovatívnejšie riešenia. Ľudia s odlišnosťami prinesú do diskusie vždy niečo navyše. Tesco zamestnávame viac ako 6.7% zdravotne znevýhodnených kolegov. To je zhruba dvojnásobok povinnej kvóty zo zákona. Patríme tiež k najväčším súkromným zamestnávateľov ľudí s Downovým syndrómom. Vďaka tomu sa učíme chápať inakosť. Keď prijmeme, že ľudia vychádzajú z rôznych prostredí, stávame lepším človekom. Som hrdá aj na to, že Tesco podporuje platovú rovnosť mužov a žien a vytvárame pracovnú kultúru, v ktorej ženy – matky dokážu zvládať kariéru a zároveň aj rodinu.

Nie je perfekcionistka, vyhýba sa mikro manažmentu, darí sa jej delegovať úlohy na kolegov, keďže vzťahy v tíme vybudovala a zakladá na dôvere. Foto: Tesco

Vytvárate aj špeciálne podmienky pre ženy vracajúce sa po materskej, rodičovskej dovolenke?

Každá mama, ktorá nastupuje do práce po materskej alebo rodičovskej, je v tíme veľkým prínosom. Dokáže si dvojnásobne zadeliť priority a čas. Má vynikajúci časový manažment, výnimočne efektívne rieši pracovné úlohy vrátane problémov. Vie, čo musí stihnúť v robote, čo doma v rodine. Pre ženy po materskej má naša spoločnosť množstvo benefitov. Počas celého trvania materskej dovolenky im dorovnáva materskú dávku do výšky čistej mzdy. Umožňuje postupný návrat do práce, flexibilné zmeny a rôzne typy úväzkov.

Čo pomáha vám udržiavať si dobrý časový manažment?

Malé rutiny. Každý večer si spíšem tri hlavné priority nasledujúceho dňa. Každú nedeľu večer si naplánujem celý týždeň a pripravím zoznam priorít. Spíšem si, čo je priorita pre mňa a čo môžem delegovať na iných. Mám veľmi šikovný tím, ktorý sa vie postarať takmer o všetko.

Precestovala viac ako 30 krajín sveta vrátane Kene, Izraela, Arménska, Japonska. Najdlhšia Katkina prebicyklovaná trasa mala 900 km. Cestovanie vníma ako dôležitú školu života. „Vidieť a zažiť odlišné kultúry a životný štýl nám úžasne rozširuje to obzory.“ Foto: archív K. Pšenákovej

Kľúčovou vlastnosťou dobrého manažéra je vedieť s ostatnými hovoriť. Čo robiť, aby sme sa v komunikácii s ostatnými zlepšili?

Zlatým pravidlo je aktívne počúvať. Nesústrediť sa na to, čo chcem povedať ja, ale na to, čo mi hovorí druhá osoba. Počúvať bez toho, aby sme cítili nutkanie druhého prerušiť. Zdá sa to jednoduché, aktívnemu počúvaniu je však potrebné sa priučiť. Samotná komunikácia by mala byť vždy s rešpektom a láskavo.

Máte v jednote pracovné a osobné hodnoty?

Najdôležitejšie je pre mňa byť láskavý k sebe aj k ostatným. K ľuďom, zvieratám, k životnému prostrediu... Sú to obyčajne drobnosti, ktoré nás nič nestoja. Napríklad pozdravím susedov, zdvihnem smeť zo zeme, na prechádzke so psom prehodím pár slov s iným psíčkarom-dôchodcom. Niekedy sú to najzaujímavejšie konverzácie z celého dňa. Títo ľudia toho veľa prežili, prípadne riešia životnú situáciu, ktorú si nedokážeme ani predstaviť... Tieto obyčajné veci spravia krajší deň nielen druhým, ale aj nám samotným.

Čo vám, okrem psa, pomáha v živote udržiavať balans?

Každodenné naučené rutiny: kvalitný spánok, pravidelný pohyb a šport, čas strávený s priateľmi a s rodinou. Automatizované rutiny majú na človeka úžasný účinok. Minimálne pol hodinu pred tým, ako idem spať, si vypínam mobilný telefón. Prejdem sa so psom, v spálni poriadne vyvetrám a už sa nezamýšľam nad prácou. Tri-štyrikrát do týždňa cvičím a skoro ráno chodievam von so psom. Dodáva mi to energiu, aby som vedela zvládať všetko, čo celý deň prinesie.

Katkin pes je z útulku, útulky aj dlhodobo podporuje. Foto: archív K. Pšenákovej

Ktoré veci vám pomáhajú robiť život lepším?

Po prvé, byť láskavý k sebe a k ostatným. Kladiem dôraz na slovíčko „k sebe“, lebo keď nie sme dobrí k sebe, ťažko to dokážeme k ostatným. Starať sa o seba nie je sebecké. Len ak máme všetko usporiadané my sami, dokážeme tu byť aj pre druhých.

Po druhé, uvedomovať si veci, čo zmeniť vieme a čo nevieme. Často sa trápime nad vecami, nad ktorými nemáme moc. Zbytočne tým strácame drahocenný čas, ktorý môžeme užitočnejšie využiť.

