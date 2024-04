Zahrajte sa na Fantaghiró či Hobita. Toto sú slávne miesta z filmov či seriálov, ktoré môžete navštíviť

Ak by ste mohli vstúpiť do sveta svojho obľúbeného filmu alebo televízneho seriálu, urobili by ste to? Mnoho z nás by určite neváhalo a odpovedalo áno. A aj keď, samozrejme, neexistuje žiadny spôsob, ako sa magicky preniesť do filmu, seriálu či rozprávky podľa vlastného výberu, podľa portálu Travel and Leisure môžete navštíviť skutočné miesta, kde sa natáčalo niekoľko ikonických diel.

6. Hobitton, Nový Zéland - Pán prsteňov a Hobit

Útulné mestečko Hobbiton, ktoré je domovom Froda a Bilba Bublíka, vytvorili špeciálne pre filmy Pán prsteňov a Hobit. Nič na tom ale nemení fakt, že ak tam možno raz zavítate, vybavia sa vám scény ako z rozprávkovej knihy. Pokiaľ sa niekedy ocitnete v novozélandskom meste Matamata, môžete si rezervovať jednu z niekoľkých prehliadok so sprievodcom, ktoré vás zavedú na miesta natáčania, ako sú Green Dragon Inn, Hobbit Holes a Mill.

5. Stanica King's Cross, Londýn - Harry Potter

Aj keď ste prvý film Harryho Pottera videli možno iba raz, pravdepodobne si pamätáte ikonickú scénu, v ktorej Harry a rodina Weasleyovcov prechádzajú priamo cez tehlovú stenu na stanici King's Cross, aby sa dostali na nástupište 9 a trištvrte. Magickú platformu, odkiaľ vyráža Rokfortský expres, môžu diváci vidieť počas celej filmovej série niekoľkokrát a stala sa takou známou, že stanica King's Cross aj v reálnom svete označila medzi nástupišťami 9 a 10 nástupište z filmu.

4. Byt Carrie Bradshaw, New York - Sex v meste

Milovníci kultového seriálu o štyroch kamarátkach Sex v meste si iste pamätajú byt novinárky Carrie Bradshaw, v ktorom písala svoj nezabudnuteľný stĺpček. Apartmán aj naozaj existuje a nachádza sa na 66 Perry Street vo West Village na Manhattane. Hoci interiérové ​​zábery zo slávneho Carriinho podnájmu natáčali v ateliéroch, môžete sa ísť pozrieť pred budovu, ktorá sa používala na exteriérové scény.

