Hana stála pri zrode lieku na HIV a zarobené milióny rozdala: S manželom tie peniaze nedokážeme minúť

„K tomu, aby bol človek šťastný, veľa peňazí nepotrebuje.“ To je motto, ktorým sa riadi česká chemička Hana Dvořáková spolu s manželom a vedcom Dalimilom, ktorí kedysi ledva vyžili z dvoch vedeckých platov a dnes sú z nich milionári. Napriek tomu, že na ich účet začali od istého momentu prichádzať veľké čiastky, peniaze si nechceli nechať pre seba. „My sme nechceli tie peniaze. Prečo? My sme ich nechceli precestovať, prejesť, kupovať si nejaké drahé veci,“ hovorí Hana, ktorá zo zarobených peňazí darovala už desiatky miliónov.

Pri zrode lieku proti HIV

Hana Dvořáková nikdy nesnívala, že bude chemičkou. Chcela vyštudovať medicínu, no pre nevyhovujúci kádrový profil rodičov o tom mohla len snívať. Nakoniec sa rozhodla ísť na Vysokú školu chemicko-technologickú v Prahe (VŠCHT), kde podľa jej slov vtedy brali každého.

Ako spomínala pre iDNES.cz, myslela si, že pre matematiku ju vyhodia zo školy už v prvom ročníku, no nič také sa nestalo a štúdium ju začalo veľmi baviť. Dizertačnú prácu ale pre kádrový posudok na škole dokončiť nemohla, a tak sa presunula na Ústav organickej chémie a biochémie ČSAV. Tam sa rozhodla osloviť tú najväčšiu vedeckú kapacitu tej doby – chemika Antonína Holého.

„Išla som za ním a jednoducho som sa ho spýtala, či by som u neho mohla pracovať. A on ma zobral. Také jednoduché to bolo,“ spomínala s úsmevom na začiatok práce v tíme, s ktorým vytvorili mnoho prelomových látok, ktoré dokážu vyliečiť vírusové ochorenie vrátane HIV.

Z ruky do úst

Hana Dvořáková skromne hovorí, že nespôsobila žiaden prelom, bola len jednou z mnohých, ktorí stali pri zrode lieku proti hepatitíde B či AIDS. Dodnes ide o jeden z najúčinnejších liekov proti vírusu HIV. Vírus nezničí, no potlačí ho, zabráni jeho množeniu a pacienti môžu žiť plnohodnotný život.

