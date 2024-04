Mal samé jednotky, ale nebol nejaký bifľoš. Pokojný chlapec nechodil domov s roztrhanými nohavicami

Blonďavý chlapec na starej fotografii bol na prvý pohľad slušniak. Vystretý sa opieral sa o školskú lavicu, svetrík mal čistý a ak by sme nazreli do jeho tašky, zrejme by mal zošity, učebnice aj perá v peračníku upratané tak, ako bolo treba.

Vraj s ním neboli žiadne problémy. Nechodieval domov s roztrhanými či zašpinenými nohavicami, nič nestrácal a v škole mal samé jednotky. Pri tejto informácii však zdôrazňuje, že nebol „nejaký bifľoš". Rád hrával na akordeóne či harmonike a bol súčasťou folklórneho súboru.

Z chlapčeka na obrázku vyrástol človek, o ktorom nedávno hovorilo celé Slovensko.

Spoznávate ho?

Foto: Facebook P. P.

Článok pokračuje na ďalšej strane: