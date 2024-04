So Studenkovou si tyká, s Emilom Horváthom vtipkuje. Thalia z Dunaja má len 10 rokov, no je hviezdou

Tancuje, spieva, hrá v najúspešnejších seriáloch aj divadlách. „Nová Darinka Rolinsová,“ hovoria fanúšikovia o 10-ročnej Thalii Král, ktorá je hviezdou seriálu Dunaj, k vašim službám. Keď sa dievčatka pýtajú, či toho nie je pre ňu veľa, odpovedá s úsmevom: „Nie, iba pre mojich rodičov.“ Ak by musela opustiť herecký svet, prišla by podľa nej o svoj život. Našla si tam svoju vášeň aj priateľov, a to rovno medzi tými najväčšími hviezdami. So Zdenou Studenkovou si napríklad tyká.

Zlomilo by jej to srdce

„Už ako štvorročná si vytýčila svoju cestu. Prehlásila, že do škôlky chodí preto, aby mohla vystupovať. Nikdy nemala trému. Všetko si vždy pekne nacvičila, vedela sa krásne pokloniť a naozaj si to užívala,“ spomínala pre Šarm Thaliina mama Diana, ktorá vie, že všetka obeta pre to, aby dcéra mohla hrať, tancovať a spievať, stojí za to.

„Keď mala sedem rokov, viezla som ju autom do divadla. Do ticha zrazu prehlásila: Mami, konečne idem tam, kam patrím,“ povedala o Thalii, ktorá otvorene hovorí, že keby prestala účinkovať v divadle, zlomilo by jej to srdce.

So Studenkovou si tyká

„Musím povedať, to majú moji rodičia ťažké, lebo všade lietame,“ povedala v podcaste Po špičkách Thalia, ktorá má obrovský talent a aj keď má len 10 rokov, na doskách divadiel a pred kamerami sa správa ako profesionálka. Všimla si to aj herecká legenda Zdena Studenková, s ktorou si mladá hviezda tyká.

Článok pokračuje na ďalšej strane: