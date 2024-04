Na svet sa vypýtal skôr. Ján Ďurica sa podelil o radostnú novinku, je šťastím bez seba

Dočkal sa. Z bývalého futbalistu a účastníka aktuálnej série tanečnej súťaže Let's Dance Jána Ďuricu sa totiž stal dvojnásobný otec. Jeho snúbenica Diana priviedla na svet zdravého chlapčeka. S radostnou novinkou sa futbalista so svojimi fanúšikmi podelil na sociálnej sieti.

O ruku ju požiadal pri rezňoch

Napriek tomu, že mu nevyšiel vzťah s misskou Magdalénou Šebestovou, keď stretol Dianu, všetko sa zmenilo. Futbalista tak našiel šťastie po druhýkrát a v roku 2022 svoju vyvolenú požiadal o ruku. „Neviem, či som romantik, keď som požiadal priateľku o ruku, tak mala ruky od strúhanky, lebo akurát v nedeľu klepala rezne,“ smial sa v dokrútke Let's Dance Ján Ďurica.

Vo vzťahu s Dianou mu pritom mnohí nepriali. Futbalista sa však nedal odradiť, lásky sa nevzdal a pri Diane našiel pokoj. „Bol to osud, život to tak zariadil,“ vyznal sa Ján Ďurica pre týždenník Plus 7 dní. Aj po skončení profesionálnej kariéry je rodina preňho na prvom mieste a pripomína mu to aj vytetované slovo „family“ na ruke.

Na svet sa vypýtal skôr

Rodáka z Dunajskej Stredy, ktorý pochádza z futbalovej rodiny, a finalistku Miss Universe z roku 2013 čaká rok plný radosti, no aj aj rodičovských povinností, ktoré si brunetka Diana bude plniť po prvýkrát. Už v minulosti sa vyjadrila, že s futbalistom si rodinu plánuje a chce založiť, veciam však nechali voľný priebeh.

Podľa portálu markiza.sk termín pôrodu mala Diana naplánovaný na koniec apríla, no chlapček sa na svet vypýtal skôr. „Ahojte, kamaráti. Chceme sa s vami podeliť o radostnú chvíľu. Dnes o 17.52 sa narodil náš synček,“ pochválil sa radostnou správou Ján, ktorý sa tak stal dvojnásobným otcom. Zo vzťahu s Magdalénou Šebestovou totiž má dcérku Ninu.