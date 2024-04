Skazu Titanicu prežila aj neznáma šestica mužov. Z príbehu ich vymazali, hoci sa zachovali ako hrdinovia

Na palube Titanicu, ktorý sa potopil 15. apríla 1912, bolo 2224 ľudí. Prežilo len asi 700 z nich. Dobové médiá prinášali senzačné správy o každom z ich. Zaujímal ich najmenší detail, ktorý viedol k záchrane holého života. Rovnako chceli počuť aj netradičné príbehy ľudí, ktorí na palube boli, ale ich telá skončili na v ľadových vodách Atlantiku.

O sto rokov neskôr vyšlo najavo, že medzi ľuďmi, ktorí nehodu prežili, bola aj istá šestica mužov - ich mená však boli z príbehu rýchlo vyradené a história ich už nikdy viac spomenúť nemala. Vďaka pátraniu počas nakrúcania dokumentu The Six, sa však svet dozvedel o šiestich Číňanoch, ktorým sa pozornosti nikdy nedostalo, hoci si to zaslúžili.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/thesixdocumentary/videos/418960076351037/

Zachránená šestica

Na palube Titanicu cestovali v tretej triede aj Lee Bing, Fang Lang, Chang Chip, Ah Lam, Chung Foo, Ling Hee, Lee Ling a Len Lam, píše All That Interesting. Všetky tieto mená boli uvedené na jednom cestovnom lístku, ktorý sa zachoval. Muži pracovali na nákladných lodiach medzi Čínou a Európou a ako väčšina pasažierov v tretej triede, aj oni zrejme chceli v Amerike začať nový život.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/thesixdocumentary/photos/1126827670780664

Dvaja z nich mali skončiť v troskách lode, ale zvyšná šestica sa zachránila. Časť z nich sa mala dostať do posledného záchranného člna, ktorý Titanic opustil, ostatní prežili na troskách vo vode. Ako Číňania to pri záchrane mali náročnejšie ako ostatní.

