Po rozvode pil päť mesiacov v kuse, cítil prázdno a chaos. Andrej Bičan sa ale nechcel upiť na smrť

Herec a moderátor Andrej Bičan baví divákov na televíznych obrazovkách už viac ako 20 rokov a málokto by povedal, že energický muž ako on mohol niekedy prežívať aj náročné časy. Po obrovskom úspechu, kedy mal v televízii päť relácii naraz, prišiel v jednom momente o všetko. Zostal bez práce aj bez manželky, ktorá od neho odišla aj so štvorročným synom. „Odrazu bolo prázdno a chaos,“ hovoril otvorene.

Myslel si, že nebude pracovať

Kde ho rodičia položili, tam vraj vždy sedel. Ako spomínal Andrej Bičan pre SME, od detstva bol pasívny a tak veril, že raz bude mať takú prácu, kde osem a pol hodiny nebude musieť pracovať. „Povedal som si, že budem herec. Veď ten si len zahrá predstavenie a má vystarané. Vtedy som netušil, koľko je to roboty,“ priznal Andrej, ktorý už ako 16-ročný chlapec v divadelnom krúžku zabával divákov v hľadisku.

Na Vysokej škole múzických umení skončil v ročníku s Danom Danglom, Csongorom Kassaiom či Milom Kráľom. V škole sa ale podľa jeho slov celkom stratil.

„Tak, ako som pred školou vedel, že to chcem robiť, na VŠMU som nadobudol pocit, že musím niečo veľmi študovať a hlboko sa nad vecami zamýšľať,“ popisoval svoje sklamanie v časoch, keď hrával v predstaveniach iba drobné úlohy, nebol výrazný typ a stále sa hľadal. „Chýbalo mi čosi, čo som našiel, až keď som stratil možnosť hrať v divadle,“ priznal Andrej, ktorý po neúspechu na javisku skúsil šťastie v televízii.

Prerazil krikom

„Bola taká televízia Luna, ktorá krachovala a vymysleli, že to ešte kúsok potiahnu,“ spomínal v podcaste Lužifčák na obdobie, keď sa stal spolu s Pycom a Didianou tvárou hudobnej relácie. Kým oni mali najnovšie informácie z hudobného sveta vždy v malíčku, Andrej Bičan sa rozhodol, že divákov zaujme inak. V úplne prvom živom vysielaní iba niekoľko sekúnd bez vysvetlenia kričal.

