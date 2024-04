Proti boľavému hrdlu pomohli chutné placky. Týchto 5 vecí vedeli robiť naše babičky a my sme ich zabudli

„Veľa rád našich babičiek funguje, pretože sa opierajú o obyčajný rozum,“ hovorí v rozhovore pre český portál Idnes.cz spisovateľka Helena Brejchová alias Vrábková, ktorá dodnes spomína na múdrosti svojich babičiek. Podľa nej sú ich metódy zázračné, no žiaľ dnes už zabudnuté. Svojim čitateľom však vo svojich knihách radí, že keď ten obyčajný rozum budeme mať, budeme robiť aj menej chýb.

Podľa jej vlastných slov sa nedá spočítať, koľko dobrých rád a múdrostí od svojich babičiek pozbierala, ale sú ich určite stovky. „Vstrebávala som ich tak, ako život plynul. S babičkou som žila v Strakoniciach v domčeku až do svojich šiestich rokov, pretože som mala astmu, čo so suchým vzduchom v panelákovom byte, kde bývali rodičia, nešlo dohromady. Staré časy som mala vždy rada a stále som si rôzne múdrosti zapisovala a schovávala, aby som potom všetko po ďalších dvadsiatich rokoch prebrala a to najlepšie potom použila v troch knižkách,“ dodáva ďalej.

5. Aloa pravá

Rastlinu poznáme tiež pod menom aloe vera. „Je výborná na popáleniny a v kuchyni sa spálime každú chvíľu. Rozrežete aloe a priložíte dužninou na ranu alebo pokvapkáte vytlačenou šťavou. Aj babička už tento "zázrak" pestovala a liečila s ňou aj žalúdok,“ radí spisovateľka.

4. Chrenové placky

Podľa Heleny Brejchovej sa nachladnutie či angína kedysi liečilo aj chrenovými plackami. Sama si pamätá, že ako malej jej tieto zábaly babičky robili neustále. „Nastrúhal sa najemno chren a zmiešal sa s trochou múky, prípadne aj trochou vody tak, aby vznikla kašička. Zmes sa natrela na vreckovku či plienku, telo pod plackou sa namazalo masťou alebo krémom a vreckovku s chrenovou kašou sa natretou stranou položilo na hrudník. Potom sa zakryl plienkou a dekou a chorý zostal pod perinou v teple asi pätnásť minút. Niekedy začne chren na koži trošku páliť, objavia sa možno aj červené fliačky, ale chren ťahá zápal z priedušiek a pľúc von,“ vysvetľuje Helena.

3. Brusnice a zlatobyľ

Aj na zápal obličiek a močových ciest mali babičky svoje finty. „Brusnice v akejkoľvek podobe, potom čaj zo zlatobyľu, a predovšetkým z protizápalovej kapucínky, ktorá sa už dnes dostane aj v kvapôčkach,“ hovorí o osvedčených trikoch našich starých mám známa česká spisovateľka.

