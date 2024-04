Mama ho pre drogy vyhodila z domu, tak žil vo výťahovej šachte. Michal je dnes milujúcim šesťnásobným otcom

Pre Lucku to bola v 17 rokoch láska na prvý pohľad, on ale vtedy najviac zo všetkého miloval drogy. Bystričan Michal Szabó bol len tínedžerom, keď mu závislosť od alkoholu a tvrdých drog zobrala všetko. Ubližoval sebe aj iným, kradol, v jednom momente sa ocitol bez domova a začal žiť v tmavej výťahovej šachte. Dnes je milujúcim šesťnásobným otcom so siedmim dieťaťom na ceste, no jeho vlastná cesta z dna nebola jednoduchá.

Nechcel byť feťák

Ako mladý chlapec chodil k saleziánom, študoval na katolíckom gymnáziu a prežíval bežné detstvo v Banskej Bystrici. Všetko sa zmenilo, keď mal 10 rokov a rozviedli sa mu rodičia. V ťažkých časoch siahol po alkohole, cigaretách a začal koketovať aj s drogami. Ako spomínal pre MY Bystrica, marihuana bola preňho vstupom do sveta závislostí. „Nevidel som vtedy na tom nič zlé, keď som to vyskúšal,“ priznal Michal, ktorý sa ale v jeden večer ocitol na párty, kde bol na stole pervitín.

V tom čase mal 16 rokov. „Vnútri som nikdy nechcel byť narkoman alebo feťák. Nechcel som šňupať, behať s kapucňou na hlave, či pichať si drogy,“ hovoril o období, keď drogy prebrali kontrolu nad jeho životom. Po pervitíne a extáze mu už bolo jedno, čo berie. Vedel, že robí niečo zlé, no takmer nik v jeho okolí netušil, čím si prechádza.

Vyhodila ho z domu

„Mama nevedela skoro dokonca, že beriem drogy. Zistila to až vtedy, keď som mesiac či dva neprišiel do školy,“ spomínal Michal Szabó, ktorý pre túžbu po drogách začal kradnúť. Zo začiatku kradol peniaze mame, potom predal aj nejaké zlato z domu a nakoniec kradol aj kamarátom.

„Mama nevedela, ako mi pomôcť a niekto jej poradil, aby ma vyhodila na ulicu, že to je pre mňa jediná pomoc,“ hovoril v podcaste Flešbeky. Mal 17 rokov, keď skončil na ulici vo výťahovej šachte.

Článok pokračuje na ďalšej strane: