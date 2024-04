Opravia pomoc s hypotékami. 150 eur mesačne od štátu by mala dostať ďalšia skupina Slovákov

Koalícia minulý rok schválila štátnu pomoc pri splácaní hypoték. Výška štátnej sociálnej dávky je od 1. januára tohto roka 75 % zo zvýšenia splátky úveru na bývanie, čo je najviac 150 eur mesačne. Teraz sa vláda chystá tento zákon opraviť, aby oň mohli požiadať ďalšie skupiny Slovákov.

Opravia to

Ako informuje Denník N, štátny príspevok na zvýšené splátky hypoték by mali dostať aj dlžníci, ktorí v minulosti refinancovali svoju hypotéku v inej banke. „Vláda ide opraviť zákon, v ktorom prenesené úvery z pomoci vylúčila poznámkou pod čiarou, ak nešli na kúpu, rekonštrukciu alebo výstavbu. Na to by doplatili desaťtisíce klientov,“ píše portál.

Podľa pozmeňovacieho návrhu, ktorý vo finančnom výbore predložil poslanec Daniel Karas, by nárok na pomoc mali mať aj tí, ktorí hypotéku čisto refinancovali, teda novou hypotékou splatili starú. Ak novelu schvália, od júna bude platiť pre refinančné hypotéky uzavreté do tohto dátumu. „Novo zahrnutí dlžníci pomoc dostanú spätne od januára. Doklad o pôvodnom navýšení splátky si však musia vypýtať v starej banke, tá im ho bude musieť vystaviť,“ uvádza spravodajský web.

Až 1800 eur ročne

Ministerstvo financií minulý rok uviedlo, že takýmto spôsobom chce pomôcť ľuďom, ktorým v roku 2023 po refixácii hypotéky skokovo narástli úroky a tak aj splátka. „Štát klientovi preplatí 75 % z nárastu splátky a to až do maximálnej výšky 150 € mesačne (1 800 eur ročne),“ informovalo na svojom webe.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Marek Studzinski

Podľa štátnej tajomníčky ministerstva financií Daniely Klučkovej o pomoc doteraz požiadalo 16- až 17-tisíc dlžníkov, pričom nevyhovela tretina až polovica. „Štátny príspevok, na ktorý vláda v rozpočte vyčlenila 64 miliónov eur, dostalo za január menej ako štyritisíc ľudí. Už začiatkom roka ju pritom mohlo využívať zhruba 50-tisíc ľudí, ktorým banky refixovali hypotéku vlani,“ pripomína Denník N.