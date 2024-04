Muži tvrdili, že ženy na to nemajú. Lenka ide ako prvá Slovenka zdolať Mount Everest bez kyslíka

Jej cesta viedla tak trochu okľukou. Vyštudovala herectvo, roky moderovala a hrala v seriáloch, ale pred 10 rokmi odbočila na ultrabežecké cesty. „Prebehla som Slovensko dvakrát, Pyreneje, Colorado, či peruánsky Qhapaq Nan. Vďaka môjmu mužovi som si zamilovala i cesty vysokohorské. Zasnúbili sme sa na Matterhorne, vzali na Gerlachu, randili na Ama Dablam. A keďže sa mi málilo, pred rokom som prebehla celé Alpy na dĺžku. Dvetisíc kilometrov,“ prezradila ultrabežkyňa Lenka Poláčková, ktorá sa teraz vydala na svoju najťažšiu cestu. Ako prvá Slovenka v histórii chce zdolať Mount Everest bez kyslíka.

Najväčší test kondície

„Rada by som sa v máji pokúsila o výstup na Mount Everest bez kyslíka z južnej strany. Je to obrovská výzva a keď sa nad tým zamýšľam, tak doposiaľ asi moja najväčšia. Je to pre mňa obrovské otestovanie mojej kondície a všetkého, čo som do toho dala,“ priznala Lenka. Na túto cestu sa začala pripravovať už pred šiestimi rokmi, keď bežala svoje prvé ultra preteky.

„Od tej doby sa pripravujem niekoľkokrát ročne, či už je to nejaký veľký prebeh niekoľko stoviek kilometrov dlhý alebo rôzne sto a viac kilometrové ultramaratóny. Stále som na nohách, či už na lyžiach alebo bežecky,“ vysvetlila ulrabežkyňa, ktorá pred pár dňami prišla do Himalájí a postupne sa aklimatizuje na miestne podmienky. Lezenie v Himalájach pritom bolo dekády výsostnou záležitosťou mužov, ktorí tvrdili, že ženy nie sú na horolezectvo stavané.

Prvej Slovenke sa každý vysmieval

„Muži vážne tvrdili, že ženy na horolezectvo nemajú vhodný organizmus, že majú menšiu kapacitu pľúc a menej hemoglobínu. Pritom to vôbec nie je pravda,“ povedala pre Sportnet Dina Štěrbová, rodáčka z Bratislavy. Spolu s Věrou Komárkovou ako prvé dve ženy v roku 1984 vystúpili na šiestu najvyššiu horu sveta.

