Bobbyho by ste nespoznali, Pam je stále krásna. Hrdinovia Dallasu sa po desaťročiach poriadne zmenili

Členovia texaskej naftárskej rodiny majú na prvý pohľad všetko - lásku, slávu, krásu, majetky aj peniaze. Mimo zrakov verejnosti je však situácia radikálne iná. Patriarcha rodu Jock Ewing, jeho manželka Eleanor, synovia Džejár a Bobby, ich manželky Sue Ellen a Pamela a ich deti sa zmietajú v nekonečných intrigách. Seriál Dallas sa začal vysielať v roku 1978 a vo svete sa stal fenoménom. Vzniklo 14 sérií a neuveriteľných 357 epizód a dočkali sme sa aj takých zvratov, ako bol návrat jednej z mŕtvych hlavných postáv, ktorú si fanúšikovia natoľko obľúbili, že ju jednoducho nenechali odísť.

Seriál bol mimoriadne populárny aj na Slovensku. Hoci viacerí jeho hlavní predstavitelia vrátane hlavného zloducha Džejára už nie sú medzi nami, viacerým sa dobre darí. Pozrite si, ako sa po desaťročiach zmenili bývalá miss a večne opitá Džejárova manželka Sue Ellen, krásna Pamela či jej manžel Bobby, ktorý patrik k najsympatickejším postavám seriálu.

Pamelu Barnesovú Ewingovú stvárnila Victoria Principalová

Foto: Profimedia

Už ako päťročná bola sa objavila na televíznych obrazovkách. Aj keď neskôr študovala medicínu, k herectvu sa po vážnej nehode vrátila. Získala niekoľko rolí v menších projektoch, popritom študovala právo a hľadala herecké talenty.

Prelom prišiel v roku 1977, keď si prečítala scenár seriálu Dallas. To bol jej návrat k herectvu, ktorý trval do roku 1987, keď si povedala, že úroveň seriálu upadá. Následne pôsobila ešte v niekoľkých vedľajších rolách, no potom sa venovala už len podnikaniu. Zaoberala sa najmä starostlivosťou o pleť, wellness a k tejto tematike napísala už aj tri knihy. Štvrtú vydala v roku 2000, firmu zanechala a začala sa venovať svojej nadácii.

Ako vyzerá dnes:

Sue Ellen Ewingovú stvárnila Linda Gray

