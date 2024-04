Keď mala deväť rokov, zachránil ju anjel strážny. Alena Heribanová dala po rozvode druhú šancu láske

Rodičia boli takmer ateisti, a tak náboženskú výchovu nikto v ich rodine nebral vážne. Obľúbená slovenská moderátorka Alena Heribanová, ktorá 11. apríla oslavuje 69. narodeniny, napriek tomu verí v anjelov strážnych, a to nielen preto, že už 20 rokov moderuje reláciu s rovnomenným názvom. A či verí, že aj nad ňou niekto stále bdie?

Množstvo vecí by sa podľa nej vyvíjalo v živote inak, keby to tak nebolo. „V živote som už zažila dosť dramatických situácií. Nadreli sa tí moji anjeli, ale zdá sa, že si rozumieme,“ priznala úprimne. Jedným z dôvod, prečo obľúbená moderátorka verí v strážnych anjelov, je zážitok z detstva, keď ako deväťročná skončila pod kolesami auta. V anjeloch neprestala veriť ani vtedy, keď po takmer 40 rokoch skončilo jej manželstvo.

Mama masielko, otec chlieb

Alena Heribanová sa narodila do rodiny vojnového veterána Vladimíra, ktorý bojoval v Slovenskom národnom povstaní, a učiteľky Márie, ktorej rodina počas druhej svetovej vojny skrývala Žida.

„Mama učiteľka, vzdelaná, cieľavedomá žena nás vychovávala k láske, vzdelaniu, otec bol letecký inžinier, disciplinovaný a láskavý človek. Taký aj ostal. Nikdy nás nenechal roztápať sa v žiali, učil nás pozrieť sa na veci zhora a zdôrazňoval najmä fakt, že na všetko je riešenie,“ hovorila pre Šarm Alena Heribanová, podľa ktorej bola mama vždy „masielko“ a otec „chlieb“, mama „softvér“ a otec „hardvér“.

Teta, Alenku vám zabilo!

Vďaka láskavým rodičom prežila Alena Heribanová krásne detstvo, počas ktorého permanentne niečo vyvádzala. Anjeli strážni však pri nej stáli aj vtedy, keď ju ako dieťa zrazilo auto. Ležala v kaluži krvi, v bezvedomí na ceste.

„Naložili ma do auta a previezli do nemocnice. Deti, ktoré boli vtedy so mnou, bežali k nám domov a prvý výkrik, ktorý zaznel vo dverách, bol: Teta, Alenku vám zabilo! Už tam leží mŕtva na ceste! Bolo to dramatické, ale nič vážne sa, našťastie, nestalo, hoci lekári predpovedali, že budem mať trvalé následky. No neviem, či nejaké ostali... Ale ak áno, zdá sa, že sa s tým dá žiť,“ vtipkovala pre Šarm rodáčka z Piešťan, ktorá chcela byť archeologičkou aj letuškou, no nakoniec vyštudovala učiteľstvo angličtiny a slovenčiny.

Všetky dievčatá sa jej zdali krajšie

Jej ambíciou bolo vyučovať angličtinu na gymnáziu, no ani na jedno bratislavské ju nezobrali. „Vtedy som si na dverách našej školy všimla plagát s oznamom o konkurze do televízie. A šla som naň. Bolo to skôr východisko z núdze,“ spomínala na moment, ktorý jej zmenil život.

