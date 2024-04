Jediný Slovák na Titanicu chcel uniesť svoje dve deti. Michal posledné slová venoval nevernej žene

Keď súrodenci vystúpili v New Yorku, stali sa senzáciou a titulok „siroty z Titanicu“ s ich fotografiou obletel celý svet.

Hodiny ukazovali necelú pol hodinou pred polnocou, keď dôstojník podal hlásenie: „Ľad priamo pred nami!“ Ani zmena kurzu nestačila na to, aby sa obrovská loď vyhla ľadovej kryhe. „Potápame sa!“ znela posledná správa z lode. Za ani nie dve hodiny už výletný parník Titanic, označovaný ako nepotopiteľný, ležal rozpolený v hlbinách Atlantiku.

Keď nad ránom dorazila na miesto katastrofy loď Carthagia, nenašla už nič, iba plávajúce trosky a záchranné člny so zúfalými ženami a deťmi, ktoré na vlastné oči videli, ako svoj hrob našlo v oceáne 1 500 spolucestujúcich. Na poslednom záchrannom člne sedeli dvaja malí chlapci vo veku štyroch a dvoch rokov. Nerozumeli ani slovo po anglicky a nikto ich nepoznal. Až v New Yorku sa spustilo pátranie po ich rodičoch a výsledky boli šokujúce. Dvaja chlapci boli bratia Navratilovci, ktorí boli na palube s ich otcom Michalom, rodákom zo Serede. Ten chcel svojich synov uniesť.

Foto: Wikimedia commons

Zo Serede za svojím snom

Ako informovala Encyclopedia Titanica, ktorá mapuje osudy takmer všetkých pasažierov, Michal Navrátil sa narodil 13. augusta v Seredi do rodiny tesára. Otec chcel, aby sa zo syna stal krajčír, a tak ho poslal ako učňa do pražského krajčírstva.

V remesle našiel mladý Seredčan svoju vášeň, s ktorou chcel dobyť svet, preto sa cez Viedeň dostal až do Nice, kde si pozmenil meno na Michel Navratil a kde si otvoril úspešný krajčírsky salón. Ako prezradil Forbes, keď mal Michal 26 rokov, zamestnala sa uňho mladučká talianska imigrantka Marcelle. Zamiloval sa do nej aj napriek 10-ročnému vekovému rozdielu.

Michal Navrátil. Foto: Wikimedia commons (Encyclopedia-Titanica)

Odhalil manželkinu neveru

Dvojici sa na Azúrovom pobreží narodili dvaja synovia – starší Michel Marcel, ktorého prezývali Lolo a o dva roky Edmond Roger, ktorého volali Momon. Mladší syn mal len dva roky, keď Michel Navratil zistil, že jeho manželka má milostnú aféru s istým markízom, ktorý bol rodinným priateľom a zároveň krstným otcom mladšieho syna.

Michal ani chvíľu neváhal a požiadal o rozvod, po ktorom súd pridelil synov matke a on ich mohol vidieť len v nedeľu. To mu však nestačilo a rozhodol sa, že svojich potomkov si zoberie raz a navždy. Na únos využil predĺžený víkend, keď Marcelle povedal, že s chlapcami idú na menší výlet. Vo vrecku mal pritom tri lístky do druhej triedy na palubu úplne nového a najväčšieho parníka na svete – Titanic.

