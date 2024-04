Deti sa jej smiali, čo to má za výbuch na hlave. Petra Dubayová našla šťastie pri hercovi, ktorý nežiarli

Je mladá, krásna, talentovaná a patrí medzi najväčšie vychádzajúce hviezdy hereckej scény. Petru Dubayovú by sláva mohla uniesť až do výšin, no ona sa drží nohami na zemi a hovorí, že sa nebojí ani spadnúť. Dobre si pamätá, že len pred pár rokmi bola študentkou na strednej škole, o ktorej nikto nepočul. Práve v tom čase sa dala dohromady so slovenským hercom, ktorý pri nej stojí v dobrom aj v zlom.

Herečkou byť nechcela

Hovoria o nej ako o veľkej hviezde z malého mesta. Seredčanka Petra Dubayová v rodnom meste nemala žiadne divadlá, kde by sa mohla zamilovať do herectva a v rodine nemala nikoho, kto by bol umelcom. Napriek tomu sa tou cestou vydala.

„Prišlo to v detstve, keď som ako malá začala chodiť na spev, ale to bol len taký krúžok. Veď som začala chodiť aj na výtvarnú aj na tanec,“ zasmiala sa pri spomienkach v tolkšou so Šarkanom Petra, ktorá sa najintenzívnejšie venovala spevu a ten ju doviedol až na bratislavské konzervatórium. „Tam už bolo aj to herectvo a to bol pre mňa vtedy taký bonus, lebo som predtým k tomu nikdy nepáchla,“ priznala Petra. Nikdy vraj netúžila po tom, že bude herečkou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1890927607656097&set=a.105161646232711

Terčom posmechu

Nakoniec zistila, že herectvo bolo práve to, čo ju bavilo aj pri speve – vystupovanie, odovzdanie emócie divákom a jedinečné prerozprávanie príbehu. Do herectva sa nakoniec úplne ponorila a ešte ako stredoškoláčka zažila zlomový bod v kariére. Uspela aj napriek tomu, že v detstve bola často terčom posmechu.

