Osudového muža jej ukradla vlastná sesternica. Klára Issová sa po rokoch zmierila a zamerala na seba

Hoci mala dlho zlomené srdce, pred pár rokmi sa so situáciou zmierila.

„Keď človek neodpustí, najviac to ublíži vám samým,“ hovorí Klára Issová, keď príde reč na bolestivé obdobie jej života - rozchod s Davidom Ondříčkom.

Obľúbená herečka si aktuálne pred televíznymi kamerami prežíva podobnú drámu, ako kedysi v skutočnosti. V markizáckej dráme Zrada hrá ohrdnutú a podvedenú partnerku. Roziel je len v tom, že skutočnosť bola oveľa drsnejšia ako fikcia. Jej osudového muža jej prebrala jej vlastná sesternica a ona potrebovala roky, kým opäť našla životnú rovnováhu. Toto je jej príbeh.

Slzy pre rozprávku

Klára Issová sa narodila 26. apríla 1979 v Prahe českej matke a otcovi pochádzajúcemu zo Sýrie. Detstvo prežila kúsok za Prahou, v obci Zdiby. Obaja rodičia si veľmi želali, aby sa Klára niečomu venovala, a tak ju otec prihlásil do dramatického krúžku, napriek tomu, že v tom čase vôbec nechcela byť herečkou.

Tam sa zoznámila s profesorkou Helenou Kostečkovou, ktorú ju veľmi ovplyvnila. A tak viedli Klárine kroky na pražské Konzervatórium, kde šesť rokov študovala hudobno-dramatický odbor. V roku 1999 školu úspešne dokončila. V rozhovore pre český denník Blesk si zaspomínala, ako mala ísť nakrúcať svoju prvú rozprávku a ako sa jej do toho nechcelo.

„Nakoniec som sa pred rodičmi rozplakala, že tú rozprávku nakrúcať nechcem. Otec sa nado mnou zľutoval, keď videl slzy, a od tej chvíle som sa rozhodovala sama,“ priznala úprimne.

Dalo jej to zabrať

V šestnástich dostala svoju prvú filmovú rolu v čiernej komédii Indiánske leto, za ktorú bola nominovaná na Českého leva v kategórii "najlepší herecký ženský výkon v hlavnej úlohe." Píše portál csfd.sk s tým, že táto herečka s hnedými uhrančivými očami si do dneška zahrala viac než 40 filmových, seriálových či televíznych rolí a diváci ju poznajú aj z divadelných dosiek. Herectvo sa tak nakoniec stalo láskou jej života.

Aktuálne tiež žiari v dramatickom seriáli Zrada, kde stvárňuje postavu lekárky Evy, ktorá príde na manželovu neveru. Priznala však, že úloha ohrdnutej manželky bola pre ňu náročná. „Je to osud ženy, doktorky, ktorá má šťastné manželstvo, no odhalí manželovu neveru. Dalo mi to zabrať z fyzickej aj psychickej stránky,“ povedala pre denník Nový Čas.

Láska k jednému mužovi

