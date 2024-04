Spoznajte Duchovný svet rastlín a využite ho pre lepšie zdravie a pohodu

Podľa Ivety Henzelyovej cesta za skutočným poznaním rastlín nevedie cez laboratóriá, biele plášte alebo chemické zlúčeniny, ale musíme sa za nimi vybrať do prírody a navnímať ich, pochopiť ich duchovnú stránku.

„V knihe ukazujem, že rastliny reagujú na každý pohyb. Nielen fyzický, zalievame ich, alebo nechám ich vyschnúť...trháme ich, dotýkame sa ich, staráme sa o pôdu, v ktorej rastú. Ale hlavne prijímajú aj naše myšlienky, emócie a celkovo energiu, ktorá je okolo nich,“ popisuje autorka, asi najznámejšia slovenská bylinkárka a liečiteľka.

Foto: Ikar

Odmalička spoznávala byliny a ich liečivé schopnosti na naše telo i dušu. Postupne pochopila silu prírody a prírodnej medicíny a už jej vyšli dve mimoriadne úspešné knihy – Bylinková škola a Rok bylinkára. Teraz je to teda Duchovný svet rastlín , v ktorom Iveta rozoberá jednotlivé rastliny, priraďuje ich ku znameniam, čiže čitateľ tam nájde svoju akoby osobnú rastlinu.

V tejto knihe nájdete množstvo spôsobov, receptov a návodov, ako pracovať s liečivými rastlinami – ale nielen z ich fyzickej stránky, napríklad prípravou bylinkového čaju. Ale Iveta Henzelyová sa snaží vziať nás do čarovného sveta rastlín, aby sme ich dokázali pochopiť z duchovného hľadiska; aby sme sa vedeli naladiť na ich energiu, aby sme ich precítili...a tak vlastne lepšie pochopíme, ako nám môžu pomôcť. Ako nás môžu vyliečiť a osožiť nám na tele aj na duši. „Je tam napríklad praktický návod, ako pracovať so svojou osobnou rastlinou, ako využívať jej energiu a duchovnú podstatu. Je to kniha o liečení možno trochu iným spôsobom, ako sme zvyknutí,“ tvrdí Iveta Henzelyová.

Foto: Ikar

Podľa nej je duchovný svet oveľa väčší ako tento náš fyzický, no často ho vôbec nevnímame, nevieme o ňom a pritom by nám vedel v mnohom pomôcť. To je aj podstata tejto knihy – zoznámiť nás s ním, ukázať ho a že ak o ňom vieme a vieme s ním narábať, ak sa vieme doň ponárať a čerpať z neho, potom sa staneme nielen zdravšími, múdrejšími, ale lepšími ľuďmi.

Pri každej kapitole nájdete aj meditácie, ktorými uľavíte svojmu telu a posilníte myseľ. Nechýbajú rastlinné rituály, vydymovanie a mnoho receptov, ako spracovať jednotlivé rastliny a ako ich využiť.

Duchovný svet rastlín je plnofarebná publikácia, vďaka ktorej môžete objaviť svoj vnútorný potenciál cez energiu liečivých rastlín.

Milan Buno, knižný publicista