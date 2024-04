Dagmar bola osobnou asistentkou Georgea Clooneyho: Čudoval sa, ako môžu Slováci piť teplú borovičku

Keď ste sa v lete roku 1996 prechádzali Bratislavou, mohlo sa stať, že ste v uliciach zazreli Georgea Clooneyho. Hollywoodsky herec vtedy prišiel na Slovensko, aby tu celý mesiac nakrúcal akčný film Mierotvorca. Pracovali 14 hodín denne, šesť dní v týždni. Clooney sa počas mesiaca v našom hlavnom meste pomaly zbližoval so slovenskými podmienkami a neprekážalo mu ani to, že v Dóme svätého Martina mohol natáčať až vtedy, keď skončila ranná omša. Jeho pravou rukou sa stala osobná asistentka Dagmar Ferenčíková Edwards, slovenská herečka, ktorá po jeho boku zažila neuveriteľné veci. Nakoniec to bol práve George Clooney, ktorý zmenil smerovanie jej života.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=335605811888301&set=pb.100063166542646.-2207520000&type=3

Zo zdravotnej sestry herečka

Narodila sa v českom mestečku Bruntál, od detstva ale vyrastala na Slovensku a za Slovensku sa považuje dodnes. Dagmar Ferenčíková sa pôvodne vyučila za zdravotnú sestru a päť rokov pracovala v bratislavských nemocniciach. Úplnou náhodou sa však dostala do divadla PRAK a herectvo sa jej tam zapáčilo natoľko, že si podala prihlášku na Vysokú školu múzických umení.

Študentka Miloša Pietora, Milky Vášáryovej, Maroša Zednikoviča či Zuzany Kronerovej sa osvedčila nielen ako herečka, ale jej tvár ste mohli vidieť aj v známych časopisoch ako Dievča alebo Móda. Ako prezradila v najnovšom rozhovore pre Plus 7 Dní, takmer 10 rokov pôsobila ako dvorná modelka legendárneho Karola Kállaya.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/DagmarF666/photos/pb.100063166542646.-2207520000/552847259485464/?type=3

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=506552068127007&set=pb.100063166542646.-2207520000&type=3

Polnočná relácia o sexe

„Musím podotknúť, že to v žiadnom prípade neboli erotické fotky, kde sa žena snaží upútať sexepílom a vyvolať v mužoch niečo sexuálne. My sme tvorili umenie,“ povedala Dagmar. Ako študentka herectva ocitla aj v televízii, keď začala Oľga Záblacká vyrábať polnočnú reláciu Sexeso. Dagmar si dodnes pamätá, akú veľkú nevôľu táto relácia vyvolala na prudérnom Slovensku.

Článok pokračuje na ďalšej strane: