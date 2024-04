FOTO: Týchto päťsto metrov nezvládne každý. V obľúbenej destinácii Slovákov otvorili najvyšší visutý most

Most má oddelené dlažobné lišty, takže návštevníci musia mať pri jeho prechode nasadené karabínky.

Je známe ako zelené srdce Talianska kvôli svojim zalesneným kopcom a dobrej polohe. Región Umbria sa však vďaka svojej novej turistickej atrakcii môže stať čoskoro miestom, kde sa návštevníkom rozbúši srdce. Nová lávka pre peších, ktorá je zavesená cez roklinu, je vraj najvyššou svojho druhu v Európe a vedie 175 metrov nad najhlbším miestom údolia.

Najvyšší v Európe

Ako informuje spravodajský portál CNN, najvyšší visutý most pre peších v Európe spája dve miesta - Sellano, stredovekú dedinu asi hodinu juhovýchodne od krajského hlavného mesta Perugia, a Montesanto, dedinku na druhej strane rieky Vigi v údolí Valnerina. Visutý most tzv. tibetského typu je dlhý 517,5 m a tvorí ho 1023 podlahových dosiek.

Adrenalín však nepochádza len zo zavesenia nad priepasťou alebo zo stúpania smerom k dedine Montesanto. Odvážlivci musia mať prilbu a byť istení karabínami, pretože medzi doskami sú pomerne široké medzery, čo zvyšuje adrenalínový zážitok. Výškový rozdiel medzi oboma koncami mosta je 68 m a podľa odvahy či záľuby v kochaní sa výhľadmi, cesta na druhú stranu trvá 30 až 45 minút.

Ničivé zemetrasenia

Starosta dedinky Sellano Attilio Gubbiotti pre talianske noviny Corriere della Sera povedal, že postavením mosta chceli „revitalizovať oblasť a odvrátiť jej vyľudňovanie“. Východná Umbria, kde sa most nachádza, bola jadrom série ničivých zemetrasení v strednom Taliansku v roku 2016.

Niektoré dediny, ako napríklad Castelluccio, boli úplne zničené, pričom miestni obyvatelia sa stále nemohli vrátiť do svojich domovov. Gubbiotti preto vyjadril nádej, že most prinesie do oblasti nový biznis.

