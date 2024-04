Jednu vec majú všetci úspešní ľudia spoločnú, prezrádza psychologička. Začať treba už v útlom detstve

Čo sú peniaze? Kde sa berú? Aká je ich hodnota? Vedia vaše deti odpovedať na naoko jednoduché otázky, alebo si myslia, že ich len tak na požiadanie nadeľuje bankomat? Bohužiaľ, my dospelí vieme smutnú pravdu, a tak je našou úlohou odovzdať našim ratolestiam čo najviac vedomostí na ceste k finančnej gramotnosti. Podľa psychologičky netreba strácať čas a deti na život s peniazmi v ruke ich pripravovať už v útlom detstve.

Nejde len o schopnosť počítať peniaze

„Viete, čo majú spoločné všetci úspešní ľudia? Začali sa učiť o peniazoch už ako deti,” hovorí psychologička Miroslava Žák, ktorej odborné rady môžete nájsť aj na Instagrame pod menom @psychologia_srdcom. Finančná gramotnosť je podľa jej slov v tomto svete kľúčová a ani zďaleka nejde len o schopnosť vedieť si spočítať peniaze.

„Je to pochopenie toho, ako funguje ekonomika, ako spravovať osobné financie, ako šetriť a investovať. Pre deti to znamená budovanie základu, ktorý im umožní čeliť budúcim finančným rozhodnutiam, formujeme ich zdravé finančné návyky a pomáha predchádzať impulzívnym výdavkom v dospelosti," uvádza v príspevku na sociálnej sieti.

Ak deti rozumejú finančnej gramotnosti, majú podľa psychologičky v dospelosti tendenciu lepšie spravovať svoje financie. Taktiež je menej pravdepodobné, že sa dostanú do dlhov, práve naopak. „Sú viac pripravené na plánovanie a šetrenie pre budúce udalosti, ako sú štúdium na vysokej škole, kúpa domu a pod.," dodáva odborníčka.

Od útleho detstva

Platí, že čím skôr dieťa do oblasti financií začnete zasvecovať, tým lepšie. „Deti môžu začať rozumieť základom peňazí už okolo troch rokov. Je to ideálny čas na základy, ako je rozpoznávanie mincí a základy šetrenia," píše Žák. Do siedmych rokov zas môžu chápať viac komplexné koncepty ako rozpočet a hodnota peňazí.

„Začlenenie finančnej gramotnosti do výchovy detí nie je len o peniazoch, je to o budovaní zdravých návykov, trpezlivosti a plánovania pre ich budúce životy," uzatvára psychologička, ktorá sedem rokov pracovala v bankovom sektore.