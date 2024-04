Najoddanejší manžel sa 13 rokov potápa do oceánu, aby našiel svoju ženu. Poslednú správu má stále v mobile

Bol to výjav ako z katastrofického filmu. Ničivé zemetrasenie s magnitúdou 9,0 vyvolalo v Japonsku cunami, ktoré na pobreží dosahovalo výšku takmer 40 metrov. Katastrofa v roku 2011 si vyžiadala tisíce mŕtvych, státisíce ľudí zostali bez strechy nad hlavou a dodnes sú na zozname stovky nezvestných. Yasuo Takamatsu pri tragédii prišiel o svoju milovanú manželku Yuko, po ktorej pátra už dlhých 13 rokov. Každý týždeň sa potápa do oceánu, aby našiel jej telo.

Zachránilo ho jedno rozhodnutie

Ako uviedol New York Times, Yasuo stretol Yuko v roku 1988, keď bol vojakom a ona pracovala v banke. „Hneď sme sa do seba zamilovali,“ priznal aj po rokoch Yasuo, ktorý svoju manželku opísal ako nežnú ženu, na ktorej sa mu páčil jej úsmev a ohromná skromnosť. Počúvala klasickú hudbu a maľovala akvarely na plátna, ktoré neukázala nikomu okrem neho.

Piatok 11. marca 2011 bol pre manželov deň ako ostatné. Yasuo odviezol Yuko do banky a on sa ponúkol, že potom odvezie svokru do nemocnice v Ishinomaki. Práve toto rozhodnutie, že sa ocitol ďalej od oceánu, mu zachránilo život. Vchádzal akurát do nemocnice, keď Japonsko zasiahlo obrovské zemetrasenie, ktoré trvalo šesť minút, ktoré sa zdali ako nekonečnosť.

Posledná správa

Yasuo nasadol do auta a domov sa vracal cez staré farmárske cesty, keď v rádiu počul správu o blížiacom sa cunami. Z univerzity dostal správu o svojom synovi, že je nažive, ale nemohol sa spojiť so svojou manželkou Yuko ani so svojou dcérou, ktorá bola študentkou strednej školy.

Nakoniec o 15:21 dostal správu od Yuko: „Si v poriadku? Chcem ísť domov.“ Yasuo bol presvedčený, že manželku evakuujú do neďalekej nemocnice, ktorá sa nachádzala na vysokom kopci, ktorý bol určený na evakuáciu mesta. Nevedel sa tam však dostať. Hasiči zablokovali cestu, a tak išiel domov. Veril, že Yuko bude v nemocnici a ráno sa vráti domov. Nikto však neprichádzal.

