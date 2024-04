Ich láska nebola vždy ako z rozprávky. Kráľovná Alžbeta a princ Philip držali rodinu v dobrom aj v zlom

Spoznali sa ako deti a vydržali spolu vyše 70 rokov. Vzťah kráľovnej Alžbety a princa Philipa bol o láske, rešpekte, dlhotrvajúcom obdive, no aj o veľkom sebazapieraní a mnohých obetách. Viaceré rozprávky hovoria veľmi podobné príbehy, ako si najskôr šarmantný princ všimne krásne dievča. Dvojica sa do seba zamiluje, vezme sa a časom sa z nich stanú kráľ a kráľovná. Príbeh lásky princa Philipa a kráľovnej Alžbety ale nebol vždy rozprávkový. Napriek všetkému však dodržali starú známu vetu - žili spolu šťastne až do smrti.

Láska na prvý pohľad

Alžbeta a Philip sa prvýkrát stretli v roku 1934 na svadbe Philipovho bratranca. Kráľovná bola vtedy iba osemročným dieťaťom, takže mladíkovi nevenovala pozornosť. Osudným sa stalo až stretnutie o päť rokov neskôr, keď Alžbeta so svojím otcom kráľom Jurajom VI. navštívila námornú školu v Darmouthe. Hovorí sa, že vtedy bola Lilibet, ako Alžbetu doma volali, z fešáckeho blonďavého princa z Grécka okamžite unesená. Zaľúbila sa do neho na prvý pohľad. Aj keď bol Philip Mountbatten od nej o päť rokov starší, odvtedy vraj ani on nedokázal myslieť na nikoho iného.

Opatrovateľka kráľovnej Alžbety Marion Craword vo svojej knihe „Malé princezné“ napísala, že tínedžerka očervenela vždy, keď videla Philipa a nikdy z neho nespustila oči. Písali si zamilované listy, ktoré jasne dokazovali, čo je to pravá láska. „Obávam sa, že nie som schopný správne opísať svoje pocity a rozhodne nie som schopný ti dokázať, aký šťastný sa cítim,“ písal v jednom z listov zamilovaný princ Philip, ktorý nosil jej fotografiu vo vrecku. Nad jeho fotkou ale mnohí krútili hlavou.

Pre lásku sa vzdal aj mena

Princ Philip spočiatku nebol sympatický ani kráľovskej rodine, ani Britom. Tri z jeho sestier boli vydaté za nemeckých aristokratov s nacistickými väzbami, čo poškodilo jeho meno aj napriek tomu, že on sám s nacistami nikdy nesympatizoval. Naopak, bol členom Britského kráľovského námorníctva. Rodičom Lilibet sa taktiež nepozdávalo to, že aj keď sa Philip narodil ako princ grécky a dánsky, v skutočnosti nebol nikto.

Po politickom prevrate v Grécku musela celá jeho rodina utiecť takmer naprázdno. Jeho otec, princ Andrej, zrazu nemal čo robiť a jeho mama Alice začala mať vážne psychické problémy. Po smrti otca zdedil princ Philip len oblečenie a pečatný prsteň. Keď si Lilibetin otec nechal Philipa preveriť, zistil, že na účte mal šesť libier.

