Rok po pôrode jej telo začalo vypovedať službu. Vlaďka zákernú chorobu neporazí, no jedna vec jej pomôže

„Je to neskutočné a smutné, že v minulosti som sa dokázala sama pohybovať a dnes som odkázaná na pomoc od môjho osobného asistenta alebo od známych," povzdychla si 46-ročná Vlaďka. Len rok po pôrode jej diagnostikovali sklerózu multiplex a hoci nad zákernou chorobou nikdy nevyhrá, špeciálnym oblekom si môže kúpiť viac pohybu a plnohodnotnejší život. Potrebuje ale našu pomoc.

Zrútil sa jej svet

Všetko sa to začalo pred 27 rokmi. „Diagnózu mi zistili rok po pôrode. V tom čase som mávala len menšie príznaky, ale časom sa to zhoršovalo,“ spomína si Vlaďka, ktorá sa napriek tomu snažila žiť naplno či dokonca pracovať - najskôr ako čašníčka, neskôr sa venovala floristike a aranžovala kvety. „Veľmi ma zaujímalo pracovať s ľuďmi, čo ma napĺňalo a motivovalo,“ hovorí.

Foto: Donio.sk

Po diagnostike sa jej zrútil svet a ako sama vraví, dokonca sa cítila ako nepodstatný človek. Tušila, že o pár rokov nebude schopná chodiť, plávať ani bicyklovať. „Tak ako som si to aj predstavovala, môj zdravotný stav sa úplne zhoršil až som bez pomocných trekingových palíc neurobila ani krok. Mám závraty a takto sa podopieram o palice, aby som mohla aspoň tých pár krokov prejsť. Strašne ma to unavuje, nedokážem udržať rovnováhu,“ povzdychla si žena, ktorej postupne telo prestáva fungovať tak, ako by malo.

Pomôcka, ktorá jej môže zmeniť život

Napriek tomu, že nad zákerným neurodegeneratívnym ochorením nikdy nevyhrá, hľadá možnosti, ako by mohla ešte aspoň na moment zažiť pocit slobody. „Zhodou okolností som našla príspevok ohľadom eletrostimulačného obleku Exopulse. Ten stimuluje svaly celého tela, a tým uvoľňuje spasticitu, aktivuje slabé svaly a pomáha pri odstraňovaní chronickej bolesti,“ opisuje pomôcku, ktorú si už stihla vyskúšať na vlastnej koži.

Foto: Donio.sk

„Bolo to neskutočné. Zas som sa mohla pohybovať. Dokonca som vyšla dva schody, aj som dokázala chodiť bez pomocí nejakých palíc. Cítila som zas ako plnohodnotný človek, ktorý dokáže chodiť,“ tešila sa Vlaďka. Žiaľ, cena obleku je pre ňu vysoká a nedokáže si ho zaplatiť. Preto prosí o pomoc dobrých ľudí, ktorí na lepší život pre Vlaďku môžu prispieť na portáli Donio.