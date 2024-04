V Superstar sa bála, že ju prostredie zomelie. Aneta Langerová svoju lásku tají a je tak spokojná

Do súťaže prišla ako šestnásťročná, opúšťala ju v sedemnástich. Prvá česká Superstar Aneta Langerová mala vtedy veľký rešpekt a bola obozretná voči tomu, do akého sveta vlastne vstupuje. Odvtedy prešlo 20 rokov a ona ušla veľký kus cesty, na ktorej sa ale nestratila. Práve naopak, stále je to ona. V rozhovore pre portál iDnes.cz priznala, aké boli jej začiatky v súťaži, čoho sa veľmi bála a aj to, čo pre ňu aj po toľkých rokoch znamená hudba.

Aneta Langerová v roku 2006. Foto: Wikipedia Commons, che

Bála sa, aby ju to prostredie nezomlelo

Keď sa povie meno Aneta Langerová, väčšinu milovníkov hudby napadne jeden z jej prvých veľkých hitov po Superstar - Hříšná těla, křídla motýlí. Jej hudobný nástup po skončení súťaže bol raketový, no ako mladé dievča mala spočiatku veľké obavy z toho, do akého sveta sa to rúti.

„Odjakživa ma hrozne rozčuľovalo, keď niečo nebolo autentické. Bála som sa, aby ma to prostredie neprerobilo na niekoho iného,“ úprimne priznala. Našťastie, mala okolo seba ľudí, ktorí ju podporovali v tom, aby robila veci tak, ako ich sama cítila.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/superstarcs/posts/10153258608358207?ref=embed_post

„Napríklad som sa bránila veľkej pozornosti zvonku, aj keď ma mnohí upozorňovali, že týmto spôsobom čoskoro skončím. Lenže ja som potrebovala ísť najskôr dovnútra seba a nie von. Nájsť sa v hudbe a postaviť to celé iba na nej, pretože to je pre mňa prirodzené a jedine tak sa cítim dobre. Inak by som to asi ani robiť nemohla,“ vysvetlila ďalej svoje začiatky v hudobnej brandži.

Nie je to biznis, ale hudba a láska k nej

Aj po dvadsiatich rokoch je speváčka stále na hudobnom výslní a zdá sa, že ju ten svet nepohltil, práve naopak. Stále je to ona so všetkou jej autentickosťou, ktorá je pre ňu dôležitá viac než čokoľvek iné. Udržať sa na špičke a zároveň si zachovať svoj smer podľa Anetiných slov nie je jednoduché.

Článok pokračuje na ďalšej strane: