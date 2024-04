Mal byť jej anjelom strážnym. Rozprávkoví Ela a Hop sú po dvoch svadbách spolu šťastní 38 rokov

„Mlynská dolina, 845 45, Bratislava. Heslo – Elá hop!“ To je adresa, ktorú si budú navždy pamätať generácie detí na Slovensku, ktorým každý nedeľu spríjemňovali Ľubomír Piktor a Katarína Aulitisová. Herci, ktorí sa vďaka programu pre deti preslávili najmä ako Ela a Hop, pritom tvoria pár aj v skutočnosti a manželmi sú už dlhých 38 rokov. Spoznali sa v momente, keď mal byť pre Katku Ľubomír anjelom strážnym.

Prvý rozhovor

Ľuba k divadlu nikto neviedol a kým Katka navštevovala dramatický súbor pri ľudovej škole umenia, kde si vymýšľala vlastné bábkové hry, on chodil do kina, kde sa zamiloval do filmov a do mímov. Po gymnáziu sa nakoniec odhodlal ísť do divadla pantomímy, kde sa začala jeho „nemá kariéra“, ktorá ho doviedla až na bábkarskú katedru do Prahy. Práve tam ako tretiak spoznal Katku Aulitisovú, ktorá bola vystrašenou prváčkou.

„Naše prvé stretnutie romantické vôbec nebolo. Keď som odchádzala do Prahy na skúšky, známa mi odporučila obrátiť sa na študenta – akéhosi Piktora, ktorý mi vraj vo všetkom pomôže,“ spomínala pre SME Katka, pre ktorú mal byť Ľubo v neznámom prostredí „anjelom strážnym“.

„Bola to láska na prvý pohľad, so všetkým, čo k tomu patrí – kytica kvetov, pozvánka do cukrárne, na lodičky,“ smial sa Ľubo pri spomienkach, ktoré si zapamätal úplne inak ako Katka. Tá si ich prvý rozhovor si pamätá dodnes.

- Ahoj. Ty si Ľubo Piktor?

- Uhm.

- Ja som Katarína Aulitisová.

- Uhm.

- Mala som sa u teba ohlásiť, keby som niečo potrebovala.

- A potrebuješ niečo?

- Ani nie.

- Tak fajn. Ahoj.

Pre veľký úspech dve svadby

Odbehol obsluhovať do baru a viac si ju nevšímal. Na škole ale nakoniec spolupracovali toľko, až prišla na svet ich prvá dcéra.

