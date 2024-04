Našla som spôsob, ako zostať mladá. Týchto päť osobností si užívalo život aj po oslave storočnice

Dožiť sa storčnice - to je už dôvod na poriadnu oslavu, keďže ide o výnimočnú udalosť. Podľa Organizácie Spojených národov bolo v roku 2012 na celom svete len 316 600 ľudí starších ako 100 rokov. Doba sa ale zmenila a dnes je už dosiahnutie tohto míľnika bežnejšie ako kedykoľvek predtým - OSN totiž predpovedá, že do roku 2050 počet ľudí, ktorí sa dožijú sto a viac rokov, dosiahne 3,2 milióna. Píše o tom portál BEST LIFE.

Predstavme si niekoľkých slávnych ľudí, ktorí sa dožili tohto neuveriteľného veku a niekedy aj oveľa viac.

5. Kirk Douglas - 103 rokov

Herec Kirk Douglas, ktorý sa narodil 9. decembra 1916 v Amsterdame v štáte New York, je známy svojimi úlohami vo filmoch ako Smäd po živote z roku 1956, Vikingovia z roku 1958 či Spartakus z roku 1960. Otec herca Michaela Douglasa v roku 2007 povedal magazínu Esquire, že starnutie s gráciou je o správnom nastavení mysle. „Vek je v mysli. Prežil som pád vrtuľníka a operáciu chrbta. Mám kardiostimulátor. Mal som mozgovú príhodu, pri ktorej som takmer spáchal samovraždu. Ale hovorím si, musím ďalej rásť a fungovať. To je jediný protijed na vek,“ vyznal sa herec, ktorý zomrel v roku 2020 vo veku 103 rokov.

Foto: Wikipedia Commons, Angela George

4. Alžbeta, kráľovná matka - 101 rokov

Matka kráľovnej Alžbety II., tiež Alžbeta, mala 101 rokov (a 238 dní), keď zomrela v roku 2002. A napriek tomu, že ako kráľovná strávila roky plnením svojich kráľovských povinností, mala aj chuť do života. „No nebolo by to strašné, keby ste celý život robili všetko, čo ste mali mal, nepili, nefajčili, neprejedali sa, veľa cvičili a zrazu jedného dňa by vás zrazil veľký červený autobus a vtedy by ste si povedali: 'Och môj bože, mohla som sa včera v noci tak opiť,'“ povedala podľa jedného životopisu kráľovná matka . „Takto by ste mali žiť svoj život, ako keby vás mal zajtra zraziť veľký červený autobus,“ dodala.

Kráľovná matka v roku 1986. Foto: Wikipedia Commons, Richard Stone

3. Vilma Jamnická - 101 rokov

Šarmantná slovenská herečka, ktorá prežila sedem režimov tvrdila, že „každý úsek života má svoj začiatok, koniec a medzitým vrchol“. V tunajšom živote na Zemi podľa nej môžeme naprávať to, čo sme v predchádzajúcich zbabrali. Dlhoročná členka činohry Slovenského národného divadla aj po odchode do dôchodku však ostala stále aktívna, preto ju verejnosť poznala aj ako spisovateľku a astrologičku.

Foto: TASR - Zuzana Čižmáriková

