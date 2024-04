Pri spomienke na otca ho ťaží jedna vec. Ján Tribula netušil, že sa lúči, keď mu ďakoval a držal ho za ruku

„Každý deň potrebujem počuť mamu, záleží mi na tom, aby jej nič nechýbalo," vyznáva sa v rozhovore pre Nový Čas pre ženy moderátor Janko Tribula pri otázke, čo ho dokáže rozcítiť. Aj keď s milovanou mamou trávi každú nedeľu, hrajú karty a rozprávajú sa o živote, svoj čas by rád venoval aj svojmu otcovi, ktorému, žiaľ, chodia už len spoločne zapáliť sviečky na cintorín. Vyčíta si, že jednu vec neurobil skôr, ako naposledy vydýchol.

„V spomienkach sa často vraciam do detstva. Vďaka mame a otcovi sme ho mali takmer dokonalé. Keď pred necelými tromi rokmi otec náhle zomrel, lúčenie bolo pre mňa hrozne ťažké," hovorí obľúbený moderátor spod Tatier s tým, že ako letné júnové dieťa, v znamení Raka, býva dosť sentimentálny a má vlastný vnútorný svet, akúsi ulitu, do ktorej zvyčajne zalezie.

Jeho mama ho však pozná ako oddaného syna, ktorý si s ňou neustále ctí otcovu pamiatku. „Keď mi pár dní pred svojou smrťou ďakoval a držal ma silno za ruku, netušil som, že sa so mnou lúči... Akoby cítil, že jeho srdce je slabé a už dlho nevydrží," vyznal sa z obrovskej bolesti. Dodnes sa totiž nevie zmieriť s tým, že je to definitívne.

Ak by sa dal vrátiť čas, bez váhania by spravil jednu vec inak. „Počas života sme si zbytočne nelichotili, no keď umrel, ďakoval som mu pred všetkými v kostole počas omše. Mrzí ma, že som mu to všetko nestihol povedať, keď ešte žil,“ dodal.