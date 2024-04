Gombíky na košeli o človeku veľa prezradia. Viete, prečo ich majú muži našité na inej strane ako ženy?

Obliekli ste si niekedy košeľu vašej polovičky a čudovali sa, prečo sa vám zapína o niečo ťažšie ako bežne? Dôvodom môže byť aj rozdielne umiestnenie gombíkov. Na pánskej košeli sú totiž od nepamäti našité na pravej strane, zatiaľ čo ženská verzia tohto odevu ich má na ľavej strane.

Prezrádzali viac o človeku

Aj keď by sa mohlo zdať, že ide len o náhodné rozhodnutie dizajnéra, nie je to tak. Ich odlišné umiestnenie má svoj dôvod. Podľa portálu Huffpost síce neexistuje len jedno vysvetlenie, no odborníci na históriu módy sa zhodujú, že mali nepriamo prezrádzať spoločenské postavenie človeka, ktorý mal košeľu oblečenú.

Ilustračné foto. Foto: Unsplash/Anna Docking

„Nosenie zlatých, strieborných a slonovinových gombíkov bolo znakom bohatstva a postavenia,“ píše sa v publikácii Encyclopedia Brittanica, podľa ktorej boli gombíkové dierky vynájdené už v 13. storočí. Dizajnérka Natalie Hicks tiež poznamenala, že viac ako o funkciu šlo v prípade gombíkov o imidž.

Viac gombíkov, viac peňazí

„Boli vyhradené pre bohaté ženy, ktoré chceli skrášliť svoje luxusné textílie predmetmi vyrobenými z perál a drahých kameňov,“ vysvetlila. Dodala, že ostatné dámy z nižších vrstiev v tom čase nosili tuniky podobné zásterám, prípadne košieľky bez zapínania.

