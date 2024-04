Martin z najstráženejšej hranice sveta: Ľudia, ktorí utečú, sa prvýkrát učia používať telefón a kreditky

Práve sa vrátil z Afganistanu a na konte má návštevy tých najzaujímavejších miest na svete. Vášnivý cestovateľ Martin Navrátil a zakladateľ projektu Travelistan už navštívil viac ako 175 krajín všetkých kontinentov a jeho zážitky často berú dych. Na YouTube sa najnovšie podelil o zábery z najstráženejšej hranice na svete medzi Južnou Kóreou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou, ktorú mnohí označujú za krajinu zla.

Jediná možnosť, ako vidieť svoju domovinu

„Ak by sme si chceli vysvetliť, čo sa tu vlastne stalo, musíme sa dostať až do čias druhej svetovej vojny,“ prezradil Martin, ktorý nie je len cestovateľom, ale aj vyštudovaným historikom. Po skončení druhej svetovej vojny v Európe sa Sovieti zaviazali, že vstúpia do bojov proti Japonsku, ktoré vtedy kolonizovalo celú východnú Áziu.

„A keď boli zhodené atómové bomby na Hirošimu a Nagasaki 6. a 9. augusta, tak sa tá sovietska armáda zastavila na tej 38. rovnobežke a od tej rovnobežky až po hranice so Sovietskym zväzom bola ustanovená Severná Kórea. Práve kórejsky polostrov, ktorý bol vždy jednotnou krajinou, tak bol rozdelený ideológiou,“ rozhovoril sa o začiatku konfliktu medzi Severnou a Južnou Kóreou, ktorý trvá dodnes.

Guľka do hlavy

„Táto hranica, ktorá je, je výsledok tej občianskej vojny,“ povedal vo videu Martin a na záberoch ukázal najstráženejšiu hranicu na svete, cez ktorú vidieť až do Severnej Kórei. „To je jediná možnosť, ako môžu Juhokórejčania pozerať na svoju domovinu, ktorá bola rozdelená,“ prezradil Martin.

Mal veľké šťastie, pretože hranicu navštívil nielen z juhokórejskej strany, ale aj z tej severokórejskej. Kým na južnej strane vyzerá najstráženejšia hranica na svete ako obyčajné turistické miesto, na severnej strane Martin pocítil, že vojna ani zďaleka neskončila.

