VIDEO: Bohyňa, ktorá všetko zvalcovala. Anička Jakab Rakovská svojím tancom spôsobila ošiaľ

Spadla mi sánka. Bolo to úžasné, píšu ľudia na sociálnych sieťach.

„Anička je bohyňa.“ To je len jeden z mnohých komentárov po šiestom kole Let's Dance, v ktorom zahviezdila Anička Jakab Rakovská a jej tanečný partner Jaroslav Ihring, s ktorým predviedli éterický tanec čača. Počas pesničky Kiss od Princea na parkete predviedli šou, ktorá bola podľa mnohých najlepšia v tomto ročníku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/letsdancetvmarkiza/posts/pfbid037ZiLMgwxzymCRE6ibG6FZFgQZCrb1KKNu4BCd36zb73N6gj9hCXSow8ijweLbLCql

Päťstokoňová mašina

„Je to moja prvá skúsenosť s latexom, vŕzga to, som spotená,“ smiala sa po provokatívnom tanci obľúbená herečka, ktorá zožala standing ovation. Očarený jej výkonom zostal aj Vladko Kobielsky.

„Ty si nesmierne muzikálna, ty si päťstokoňová mašina, ty si jedna disponovaná žena, ktorá zvalcovala všetko, čo som tu videl,“ hovoril s nadšením a s humorom dodal: „Robo odkazuje, že sa nemáš prezliekať a takto prísť domov.“

S vtipmi nešetrila ani Adela, ktorá rozosmiala celú Inchebu. „My sme mali doma kompostér a nikdy som sa do neho nepozrela, lebo som sa bála, že uvidím ako sa pária dážďovky a myslím si, že takto to nejako vyzerá. Myslím to v dobrom,“ zasmiala sa.

Najlepšie v tomto ročníku

