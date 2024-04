Všetkým deťom by ho dopriala. Anna Jakab Rakovská v úprimnej spovedi prehovorila o tom, aký je Robo otec

Keď Anna Rakovská a Robo Jakab natáčali pred desiatimi rokmi seriál Kolonáda, preletela medzi nimi iskra. Hoci dvojici mnohí pre sedemnásťročný vekový rozdiel nedávali nádej, dnes dokazujú, že sú nielen perfektnými partnermi, ale aj rodičmi. Herečka totiž v rozhovore pre portál Diva.sk prezradila, aký je Robo otec, ako aj to, kto z nich dvoch je na deti prísnejší.

Už počas natáčania sa skenovali

Svojho o 17 rokov staršieho osudového partnera, herca Roba Jakaba, stretla Anna v divadle Astorka Korzo '90, keď tam bok po boku hrali v seriáli Kolonáda. Herec priznal, že si rodáčku z Prešova pri natáčaní všimol. V seriáli si totiž spolu zahrali aj niekoľko intímnych scén a preskočila medzi nimi iskra.

„Možno sme sa už počas natáčania ‚skenovali‘, ale reálne sme sa dali dokopy až potom,“ spomínal pre denník SME. „Keby mi predtým niekto povedal, že raz budem mať mladú herečku, tak by som ho odbil, že je to sci-fi. No a teraz je to realita, takto to napísal život,“ povedal Robo pre denník Nový Čas, keď začal chodiť s mladou študentkou herectva. Dvojicu od seba neoddelil ani vekový rozdiel.

Dopriala by ho všetkým deťom

