Od rodičov dostal vždy, keď si to zaslúžil. Sajfa svoje deti ale vychováva inak a má na to svoje dôvody

Bol pri oboch pôrodoch svojich detí a priznal, že išlo o najkrajšie zážitky v jeho živote. Obľúbený moderátor Matej „Sajfa“ Cifra v podcaste To nemyslíš vážne priznal, že syn Šimon a dcéra Sára sú pre neho všetkým a porozprával, ako vyzerá ich výchova. S manželkou Veronikou sa dohodli na niektorých veciach, ktoré robia inak ako ich rodičia.

Jeho rodičia museli zakročiť

„Ja som od mojich rodičov dostal a myslím si, že som dostal vždy vtedy, keď som si zaslúžil. Keď som vedel, že prečo som teraz dostal. Boli sme traja bratia a nonstop sme sa márovali, bili, naháňali, skákali po sebe, ničili, kusali. Rodičia niekedy museli zakročiť a ja im to nemám za zlé,“ spomínal na svoje detstvo Sajfa, ktorý sa však rozhodol, že on vo výchove fyzické tresty používať nebude.

Zlyhal iba raz a aj to ho mrzí. Vôbec nie je zástancom príslovia, že škoda každej rany, ktorá padne vedľa. „Na milisekundu by som sa uvoľnil, ale potom by som... Ach, nechcem si to ani predstaviť,“ priznal Sajfa. V podcaste Detstvo bez násilia jeho slová potvrdila aj jeho manželka Veronika, ktorá považuje fyzické tresty vo výchove za zlyhanie rodiča.

Deti na sociálnych sieťach

„To ale neznamená, že niekedy neviem mať brutálne nervy. Niekedy si vnútorne zanadávam, niekedy mám chuť ich zavrieť na balkón,“ dodal Sajfa a v rozhovore prezradil aj to, čo si myslí o spoluprácach na sociálnych sieťach, v ktorých figurujú deti influencerov.

