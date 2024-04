Jedna vec je najdôležitejšia. Jaro Bekr prezradil recept na šťastné manželstvo, v ktorom je on už 15 rokov

Choreograf Jaro sa do herečky zaľúbil platonicky ešte ako 18-ročný.

Bol to deň plný osudových náhod, keď sa preťali životné príbehy Jara Bekra a Moniky Hilmerovej. Herečka a choreograf dnes tvoria jeden z najstabilnejších párov v slovenskom šoubiznise, majú dve deti a žijú spolu 15 rokov. Sú spriaznené duše a mnohí sa ich často pýtajú, aký je ich recept na to, že im to tak dobre v manželstve funguje. Jaro ho pred časom vtipným spôsobom prezradil na sociálnej sieti.

Platonická láska

Jaro sa do Moniky zapozeral už ako 18-ročný mladík, oveľa skôr, ako sa zoznámili. Priznal to vo svojej knihe Na toto vás nikto nepripraví. Moniku dodnes obdivuje pre jej otvorenosť a hovorí o nej ako o „(ne)obyčajnej“ žene, ktorú miluje rovnako vášnivo a nežne ako v deň, keď sa do nej zaľúbil.

Všimol si ju, keď účinkovala v Radošinskom naivnom divadle. Keď ju ako tínedžer uvidel, zahorel k nej platonickou láskou. Mladá herečka nič netušila a o jeho vrúcnych citoch nemala ani poňatia. Osud to však zariadil tak, že po rokoch sa osobne zoznámili.

Jedno vie určite

Dnes sú spolu 15 rokov, majú harmonický vzťah a dve deti, dcéru Zaru a syna Leonarda. Jaro nedávno na sociálnych sieti priznal, že novinári sa ich často pýtajú, aký majú recept na šťastné manželstvo. „Sme spolu len 15 rokov, a tak som si istý, že nie sme tí praví, čo by mali niekomu radiť... no jedno viem určite. Musíte byť k sebe s partnerom úprimní,“ napísal.

Zároveň dodal, že takto to majú oni dvaja s Monikou Hilmerovou. „Nedávno sme si kúpili druhého psa. Čiže teraz máme jedného veľkého psa, Ginger a jedného malého, ešte šteniatko. Monika občas berie na prechádzku Ginger a vtedy mi iba oznámi: 'Beriem si Ginger, ty máš malého,'“ smeje sa Jaro Bekr.