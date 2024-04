FOTO: Zanechal vlastný biznis a začal strihať ľudí. Keď od neho odchádzajú, sú ako vymenení

Strihne sem, oholí tam a už je z človeka niekto úplne iný. Presne takýmto spôsobom pretvára svojich zákazníkov brazílsky kaderník Juarez Leite. „Rozvíjam ľudí, odhaľujem ich podstatu a silu ich imidžu,“ píše na svojom Instagrame. Vďaka svojej skvelo odvedenej práci sa stal hitom internetu a jeho činnosť sledujú už viac ako dva milióny ľudí.

Podčiarkuje prirodzenú krásu

Ako sám píše na svojom profile, keď niekomu robí účes a zastriháva bradu, robí to skutočne detailne. Berie do úvahy to, aké majú črty tváre, detailne si premeriava ich kostnú štruktúru a zároveň skúma aj osobný štýl. Následne sa snaží podčiarknuť prirodzenú krásu každého svojho klienta a ako naznačujú aj vysoké čísla jeho fanúšikov, darí sa mu to.

Preslávil sa najmä tým, že uverejňoval zábery predtým a potom, ako zákazníka ostrihal. Rozdiel je vždy neuveriteľný. Aj keď sa teraz do jeho rúk s radosťou odovzdáva množstvo klientov, aj Juarez musel niekde začať. K strihaniu ho priviedla zábava. Rád svoje služby ponúkal priateľom alebo rodine, no postupne si začal uvedomovať, že dostal do vienka viac ako ostatní smrteľníci.

Svoj talent začal pretavovať do práce, dokonca zanevrel na realitnú kanceláriu, ktorú dovtedy vlastnil. A to všetko len preto, aby mohol pracovať v holičstve.

